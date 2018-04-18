Пятилетнему Илье из Вознесенска требуется помощь в борьбе с врожденной аномалией

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На Николаевщине пятилетний Илья Невеселый нуждается в помощи, врачи диагностировали у него постгепоксичную энцефалопатию.

Об этом сообщает советник председателя Николаевского областного совета Оксана Корсак.

Так, данный диагноз это следствие после клинической смерти. Илья уже более года находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Врачи рекомендуют диагностику и лечение за рубежом, однако родные пока ждут ответа из зарубежных клиник.

«Сейчас маленький Илья и мужественный находится в больнице «ОХМАТДЕТ» в Киеве. В настоящее время идет постепенная тренировка дыхания без ИВЛ, появилась возможность выходить на улицу и надежда перевестись из реанимации, а затем на реабилитацию», - идет речь в сообщении.

Для этого пятилетнему мальчику необходимы: автономный медицинский кислородный концентратор
и отсос медицинский «Биомед» универсальный. Но возможности у семьи приобрести это оборудование нет.

«Средств не хватает даже на медикаментозное лечение, памперсы... Также очень нуждается в замене противопролежневый матрас. Семь будет благодарна за любую помощь», - говорится в сообщении.

Юлия Давиденко

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русскийобщество