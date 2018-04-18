Восхождение пехотинца. Часть 2

От редакции: к нам обратился экс-руководитель Николаевской региональной дирекции Национальной телекомпании Украины (бывш. Николаевская областная гостелерадиокомпания, телеканал «Николаев», возглавлял с июня 2014 года), а ныне советник председателя Николаевской ОГА Ярослав Индиков с предложением опубликовать его статью об Общественном телевидении в целом, и о его руководителе Зурабе Аласании в частности. Учитывая, что материал занимает почти 50 страниц, он будет опубликован несколькими частями.

Первая часть

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Часть 2

Первая ходка

Из истории известно: лучшее время для захвата власти и передела собственности и сфер влияния – междуцарствие или война. То есть то смутное время, когда народ и государство думают о том, как спасти страну от развала, защитить границы от внешнего врага. Тогда у тех, кто правдами и неправдами сумел окопаться в тылу, прикрывшись патриотическими лозунгами, вполне может выгореть их личный гешефт. Первая попытка кавалерийским наскоком уничтожить систему Госкомтелередио и на его месте, из его ресурсов учредить Общественное телевидение имени Аласании была предпринята весной 2014 года. Крым аннексирован, на Донбассе полыхает необъявленная война, волонтёры собирают экипировку для добровольцев… А в центре Киева, в шикарном отеле идёт международная конференция, посвящённая превращению «государственного телевидения в общественное». Высокопоставленные зарубежные гости важно рассказывают, что Украина просто обязана как можно скорее, вот прямо сейчас, не сходя с места, отказаться от единственного медиаресурса, способного на всю страну транслировать позицию воюющего государства. По всей видимости, именно факт, что, в отличие от олигархов, каждый из которых играет в свою игру на своём собственном канале, Госкомтелерадио имеет возможность консолидированного информационного вещания на всю территорию Украины, в том числе, и оккупированную, представлялся организаторам той конференции наиболее угрожающим для молодой демократии и украинской нации. И как раз во имя этой высокой цели государственное телевидение следовало немедленно, «без аннексий и контрибуций», передать в полное и безраздельное пользование весьма кстати вынырнувшему из политического небытия задушевному другу патриотичного харьковского олигарха, буквально месяц назад, 25 марта 2014 года, назначенного гендиректором Национальной телекомпании Украины. А кандидатуру Зураба Аласания на эту должность выдвинула как раз та самая медиаобщественность.

За несколько дней до этого кресло директора НТКУ было освобождено быстро, эффективно и без бюрократических проволочек: как известно, предыдущий глава НТКУ Александр Пантелеймонов был вынужден написать заявление об увольнении 18 марта под физическим давлением и угрозами со стороны ворвавшихся к нему в кабинет нескольких народных депутатов от ВО "Свобода". Поводом для этого, по словам нардепа Мирошниченко, послужил показ отрывка обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию по поводу Крыма. Так что об уходе Пантелеймонова никто особо не жалел, а избивших его депутатов не осуждали, а даже благодарили…

Уже через пару месяцев после назначения Аласания весело рассказывал детям – слушателям журналистской школы газеты «День» – о стратегической сущности замысла, в котором ему оказалась отведена ключевая роль: «Сейчас государство слабо — нет единого центра принятия решений. Пока оно придет в себя, а это произойдет уже вскоре, мы должны использовать это время, чтобы сделать свободное телевидение, — свободное от олигархов и от государства. И это — единственное, для чего я пришел на должность» .

Правда, в тот раз лобовая атака не удалась. Вероятно, рассчитывая на то, что, утомлённые длинными и часто противоречивыми выступлениями зарубежных экспертов, участники не станут вчитываться в текст предложенной им на подпись резолюции и подпишут её, не глядя, организаторы включили в неё пункт о радостном массовом самоубийстве. Иными словами, этот документ должен был официально засвидетельствовать, что все собравшиеся единодушно решили ликвидировать всю вертикаль Госкомтелерадио и немедленно начать процесс превращения её в структуру Общественного телевидения. Но в текст вчитались. Назрел большой скандал, грозящий вырваться наружу. Дабы его избежать, наспех собранная редакционная группа отправилась переписывать пресловутую резолюцию. А медиаобщественность с Зурабом Аласанией во главе чётко и недвусмысленно обозначила свои позиции. Блицкрига не вышло. Началась «странная война».

Игорь Розкладай Интернет сегодня пестрит, в основном, пространными интервью Зураба Григорьевича с афористичными сентенциями вроде: «Государственная система вообще дышать не дает». Однако, в 2014-2015 годах Зурабу Григорьевичу дышалось полной грудью. Достаточно вспомнить одну из рабочих встреч по обсуждению документов, регламентирующих работу вновь создаваемого общественного телевидения, в которой принимали участие специально приглашённые для этого директора областных телерадиокомпаний. В конечном итоге, результаты этой работы вылились в принятие Верховной Радой 19 марта 2015 года Закона «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України». В ответ на вопрос, обсуждались ли разработчиками Закона предложения и замечания, внесённые руководителями ОДТРК на предыдущей встрече (заметьте: не «были ли приняты?», а всего лишь, «обсуждались ли?»), юрист института Медиа права Игорь Розкладай просто и честно ответил: «Нет».

- А почему?

- Потому что я, как налогоплательщик, считаю, что вы все не нужны, так как неэффективно расходуете государственные деньги.

Естественно, единственной альтернативой неэффективным директорам в глазах Игоря Розкладая, упоминавшегося выше Тараса Шевченко и прочих медиаобщественников был и остаётся поныне Зураб Аласания.

Между прочим, сам Зураб Григорьевич прекрасно понимал тогда, равно как понимает сейчас, истинную цену отнюдь не бескорыстным народным радетелям за общественное благо. Знает, причём по личному опыту, кто именно эту цену готов заплатить. Равно как и ясно отдаёт себе отчёт, зачем действительно он пришёл сначала на НТКУ, а потом в НСТУ. Вот очень показательный фрагмент из его диалога с небезызвестной Натальей Влащенко:

Влащенко: Наши медиаактивисты выработали такой агрессивный тип поведения. Они получают гранты и создают некие стандарты, и все, кто не хочет жить по этим стандартам, против них развязывают целые кампании. Не кажется ли тебе, что все стандарты давно прописаны в Уголовном кодексе, в бизнес-логике и в уставах отдельных компаний?

Кто регулирует деятельность CNN со стороны? Профессиональные диалоги – это одно, а другое дело - навязать свои взгляды на медиа: что говорить, что не говорить.

Аласания: Гранты, доноры – это дохлая модель, потому что она развращает. Она не дает думать, а как выжить самому. А морали читают и люди с улицы, которые никакого отношения к медиа не имеют. Это потому, что мы сами это не регулируем. У меня вот есть ужасные "профспилки".

Это люди, которые готовы никогда ничего не делать, но держаться за свои права. Права – да, а обязанности – нет. Поэтому я бы, как директор, как управленец, взял бы весь канал в рабство. Это была бы идеальная модель.

При каждом удобном случае Зураб Григорьевич подчёркивает, что никогда не был политиком сам, и не желает иметь с ними ничего общего: «С политиками вообще нельзя иметь дело, никогда и ни в чём. Это люди, которые живут сиюминутными интересами, не держат ни своего слова, ни своих обещаний», «В политике, Саня, "законных методов" не существует. И да, если ты гад — то ты хороший политик». Но, как утверждают психологи, в других мы особенно ненавидим то, что в действительности подсознательно не приемлем в самих себе. Поэтому всё, что когда бы то ни было говорилось Аласанией о политиках и его отношении к ним, по сути, является автохарактеристикой. Да и будем откровенны: далеко не всех политиков он так уж не выносит на дух. Некоторых он даже сам берётся пиарить в программах руководимого им канала. В лучших своих харьковских традициях. «Даже не знаю, как описать. Редко присутствую до конца во время записи программы, не хватает для этого времени. Иногда встречаю гостя, если знаком; из вежливости довожу до студии, сдаю с рук на руки ведущему, далее — дело техники.

Но вчера, практически ночью... залип. Сидел в темноте студии, внимательно слушал, хихикал, сердился, спорил, поддерживал, ругался в обе стороны, соглашался, освистывал... всё, конечно, про себя. Потому что за столом диалог вели настоящие, каждый в своём деле, профи.

Сегодня, в 21.40, дебют и премьера на канале Перший Національний. Мустафа Найем и Арсен Аваков». (06.09.2014)

Да только ли Аваков? Старая любовь, говорят, не ржавеет, так что и давнему своему знакомцу Кернесу Аласания с готовностью предоставляет эфир и – более того – беспокоится, чтобы эфир этот увидело как можно больше народу: «Если кто всё ещё интересуется интервью Mustafa Nayyem с Геннадием Кернесом — то на hromadske.tv оно выйдет сразу по окончании сегодняшнего эфира. То есть, примерно в 22.20». (28.01.2014)

Но это всё, конечно, исключение. А так-то: «Единственное мое преимущество в том, что я никогда с политиками и с политикой не заигрывал. Никак и ни с кем. И не буду». Ну, а если где-то всё-таки и остаются двойные стандарты, так то ведь для друзей, для них можно… Например, вот так: «Я всегда говорил и говорить буду: пропаганда и журналистика – это разные вещи. Будь прокляты времена, когда журналисту приходится выбирать – быть гражданином или профессионалом. Здесь мы расходимся во мнениях с моим близким другом Мустафой Найемом. Он пошёл в политику, что я приветствую изо всех сил. Это честно – ведь он ушёл из журналистики, не желая решать внутренний конфликт у себя в башке». Сказано 30 октября 2014 года. То есть, выходит, что в эфире НТКУ в прайм-тайм даже не один, а целых два политика умиляются друг другом, а ненавидящий само понятие «политика» непримиримый Зураб собственноручно устраивает им паблисити?

Ну, раз устраивает, значит, знает зачем. Ведь настоящие политики всегда именно так и поступают. Тем более, что и награда за такую гибкость гарантированно находит героя. «На Кабмине принимаем многострадальное постановление - образование "Національной СУСПІЛЬНОЙ телерадіокомпанії України" путем слияния кучи постсоветского орг-мотлоха. Зураб Аласания работает над функционалом и потому доволен, что получил карт-бланш! Поздравляю его и всех нас. Дорогу осилит идущий! PS: Кто не знает - татуировка Зураба указывает на принадлежность к высшей касте хунты, дающей право на двойное нормативное количество рабов», -- с гордостью отчитывается на своей странице в Фейсбуке… кто бы вы подумали? Сам Арсен Аваков!

Да что там Министр внутренних дел! Когда требуют обстоятельства, татуированный байкер, обычно предпочитающий стиль Tom of Finland, готов надеть дорогой костюм и отправиться в самое логово зверя – в кабинет Президента! «Президент Украины Петр Порошенко дал интервью генеральному директору Национальной телекомпании Украины Зурабу Аласании. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Порошенко, в интервью обсудили актуальные вопросы.

"Считаю, что власть должна больше общаться с обществом, объясняя свои действия. Решил начать с себя. Убежден, что это должно стать не только доброй традицией, но и обязанностью как для президента, так и для правительства и парламента", – написал он. Интервью с Порошенко выйдет сегодня на "Первом национальном" в 22.00». Происходит это 9 марта 2015 года. Пока ещё никто не делит денег, никто не подаёт в суд на государство («Я серьезно обсуждаю вопрос подачи иска против правительства. Хотя члены Наблюдательного совета говорят мне, что не нужно этого делать, ведь это плохой прецедент» – май 2017), пока никого не увольняют за появление в эфире депутатов и мэров с губернаторами, пока не рассылают директив в областные филиалы с категорическим запретом любого сотрудничества с действующей властью, пока ещё не поставили в сетку вещания программу Майкла Щура, где он еженедельно глумится над Порошенко… Пока ещё не пришло время. Политика, понимаешь...

Ну, а раз ложь, цинизм и демагогия – главные инструменты политика, то говорить на публике нужно то, что именно в этот момент хочет услышать именно эта публика. И то, что соответствует конкретному политическому моменту, разумеется. Помните, поучения Зураба Григорьевича студентам школы журналистики в 2014? А вот тот же Аласания в 2016: «Я что-то должен отдавать стране, а для фронта я слишком старый. Тогда об этом было стыдновато говорить, потому что там люди гибнут, там стреляют, а я знаю, что это такое. Теперь, после полутора лет, мне уже не стыдно. Тут стреляют гораздо больнее – в голову, в печень, в сердце, в твоих родных – стреляют комками грязи. Я считаю, что достойно делаю свою работу, мне не стыдно за то, что не защищал страну там, я делаю это здесь». Ну, насчёт «знаю, что это такое» - пожалуй, стоит вытащить из памяти историю с Иностранным легионом и бегством оттуда, когда пришло время ехать с учебного полигона на настоящую войну. Тогда не сложилось, а больше ни в одной биографии Зураба Григорьевича никаких упоминаний об обстоятельствах, предполагающих подобное знание, не обнаруживается. Но звучит, безусловно, красиво. И очень убедительно, особенно для тех, кто без руки или ноги вернулся с фронта, где щитом стоял между российскими агрессорами и всеми, кто здесь, в тылу, может лишь красиво рассуждать о войне и своём отношении к ней. И для тех семей, куда уже никогда не вернутся их мужья, отцы и сыновья. И уж конечно, куда красивее, чем рассуждения о необходимости воспользоваться вынужденной слабостью действительно воюющего государства…

В то же время, сложности господина Аласании с самоидентификацией, с одной стороны, создают определённые неудобства, а с другой – обеспечивают все необходимые основания для собственного безопасного существования: «Да, тяжелые времена для страны, у меня самого стоит тяжелейший вопрос, кто я в первую очередь – журналист или гражданин страны… Меня коробит при слове «государство». Как гражданин, я знаю, что государство существует для ущемления моих прав. Хотя юридически оно существует для того, чтобы защищать мои права, на практике всегда происходит наоборот. Государство – инструмент подавления индивидуума… Патриотизм, гражданская позиция — прекрасно. Но не надо путать страну, патриотом которой ты являешься, и государство, власть. Этим в разное время болеют все, включая Би-би-си. С ним была проблема во время Фолклендской войны, когда я увидел, что идолов не бывает. Британия остаётся для них Британией, как бы она ни была неправа». Вероятно, именно этими убеждениями руководителя НСТУ объясняется неумолимая статистика: программы, посвящённые участникам боевых действий, ветеранам и волонтерам, занимают в эфире Суспільного лишь… три сотых процента, уступая с огромным отрывом даже ахметовской «Украине»…

Впрочем, проблема личной самоидентификации в Украине беженца из Сухуми Аласании – это его проблема и проблема его психоаналитика. А вот проблема с идентификацией переданного ему в практически бесконтрольное управление канала, существующего за счёт государственного бюджета, это уже проблема каждого налогоплательщика, как точно заметил Игорь Розкладай, по совершенно случайному стечению обстоятельств, входящий в Незалежну медійну раду вместе с Зурабом Аласанией.

2014 и 2015 годы прошли у Зураба Григорьевича в рассказах всем и каждому о том, какой он умный, решительный и прогрессивный. И ещё – во всё учащающихся жалобах на не любящее его Государство. Не было сайта, журнала или телеканала, не опубликовавших интервью с ним. Совсем как у забытого ныне Роберта Рождественского: «Теперь твои портреты на тетрадях, на клюкве в сахаре и на конвертах». Все попытки его новых подчиненных на местах и в Киеве получить от него ответ, какова стратегия Общественного телевидения, кто является целевой аудиторией канала, какие направления и темы следует развивать, на какие образцы, в конце концов, ориентироваться, упирались в непробиваемую стену молчания. Хотя и на это у Аласании был готов ответ, который он давал не сотрудникам НТКУ, а интервьюерам, всё ещё видящим в нём надежду и опору Нового Телевидения. «Я и сейчас не могу сказать, что смотрю [Первый Национальный] часто. Зато прицельно. Прежде всего новости. Я в этом понимаю, хотел бы разбирать каждый сюжет. Но до этого мне надо было завоевать доверие сотрудников. Полгода я даже не заикался о том, что они делают. Как только поняли, что да, пришёл коллега, который в чём-то разбирается, а не парашютист, теперь потихоньку могу влиять». Не правда ли, странноватое заявление в свете постоянных рассказов Зураба Григорьевича о полной свободе журналистов-новостников от любых влияний? Более того, об абсолютной недопустимости какого бы то ни было влияния на них? И всё это – лишь очередная ложь, которую легко могли бы опровергнуть те самые сотрудники, к доверию которых он апеллировал, но, увы, отнюдь не очевидная тем, кто в этой кухне не варился лично. На любые вопросы, касающиеся контента, на любые просьбы поделиться соображениями о качестве программ, выходящих в областях, директор неизменно отвечал: «Мы вам ничего говорить не собираемся. Вы работайте. А мы за вами наблюдаем и делаем выводы. Какие? Приедете на конкурс – тогда узнаете…» Несколько визитов в наиболее близкие от Киева облтелерадиокомпании, как оказалось, и не предполагали конструктивного общения с коллективами. Выспренные лекции о высокой миссии Суспільного перемежались безапелляционными заявлениями о полном несоответствии провинциальных журналистов и – в особенности! – их руководителей Истинным Стандартам Журналистики и, как следствие, отсутствием благодати для вхождения в Царствие Аласании.

Точку в этом затянувшемся параде тщеславия попытался поставить Союз журналистов Украины. 21 апреля, на своём Пленуме НСЖУ утвердил обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием инициировать отставку Зураба Аласанию с поста гендиректора НТКУ. Зураб Григорьевич старался не только сохранить лицо, но и то ли бравировать, то ли угрожать: «Эта организация (НСЖУ) для меня ничего не значит. Она не имеет ни веса, ни толку в моих глазах. Я вообще не принимал их обращение во внимание. Это уже десятое письмо, которое они пишут, просто раньше никто из моих коллег на него внимания не обращал, а сейчас почему-то обратили. Они такое пишут тоннами. Они не являются субъектом, принимающим решения, тем более кадровые. Они не имеют отношения ни к НТКУ, ни к общественному вещанию», «Меня никто не увольняет. У меня есть контракт, уволить меня может только премьер-министр. А зачем премьер-министру сейчас это нужно? Он же не ненормальный. Он только-только пришел на должность. Вмазываться в эту историю сейчас им сейчас – себе дороже. Думаю, что никто из разумных политиков сейчас в это вмешиваться не будет. А нет, я знаю одного ненормального, который бы мог вмешаться – это господин Томенко [нардеп Николай Томенко]. Этот может вмешаться во что угодно. Но ни один действующий политик не пойдет на это – общественное мнение не даст им забрать у них будущее общественное вещание". За него попробовал заступиться старый друг и покровитель – Арсен Аваков написал у себя на Фейсбуке: «Зураба Аласанию хотят уволить в отместку за размещение критических программ. И кампанию атаки на него развернули из-за этого. Не за глобальные "ошибки реформирования", а за всевозможные "Схемы", "Версии" и другие расследования, которые он допускает в эфире бывшего УТ-1. Стоит говорить правду, без жеманства замаскированных строчек какого-то пленума НСЖУ. Невзирая на то количество яда, что вылито этими программами и на меня лично, так поступать нельзя, это путь к диктатуре номенклатурных решал!» В этом же комментарии он отметил, что как член Кабинета Министров не будет голосовать за подобные решения.

Безусловно, объяснять обращение Пленума НСЖУ политическими интригами, а не упавшими ниже 1% рейтингами канала, имеющего 97% покрытия, было куда удобнее, чем признать собственную управленческую и человеческую несостоятельность. А отсутствие какого бы то ни было контакта с сотрудниками, высокомерие и неприкрытое хамство объяснять сложностями переходного периода. Для соблюдения исторической правды следует отметить что дважды Зураб Григорьевич всё-таки обращался к своим «нижестоящим коллегам». И оба раза – с истеричными угрозами. В первый раз – в 2015-м, когда разослал письмо директорам облтелерадиокомпаний, отчаявшимся дождаться ответов от своего руководителя, и собравшимся, чтобы самостоятельно обсудить своё будущее. Их всех Аласания записал в заговорщики и заявил, что и они, и каждый, кто поддерживает контакты с этими отщепенцами, будет уволен при первой же возможности. Второй раз случился в марте 2016, когда из-за несвоевременно подготовленного руководством НТКУ бюджетного паспорта сотрудники телекомпании на протяжение двух месяцев не могли получить зарплату. Естественно, в коллективах начался ропот. Аласания снизошёл до поста в Твиттере: «Директори філій замість того, щоби пояснювати людям, що відбувається, радісно валять все на НТКУ та кляту реформу Суспільного (не всі, але деякі). «Почую кожного», - так, це загроза». Кто-то, может быть, назовёт это самодурством или диктатурой, но зачем? Ведь сам Зураб прямо и честно дал определение своим отношениям с коллективом. Это просто рабство.

В одном Аласания оказался прав: ронять международный престиж Украины, устраивая скандал с зарвавшимся директором НТКУ, Премьер-министр не стал. Но надолго Зураб Григорьевич в директорском кресле не задержался. Столкнувшись с необходимостью подготовки Евровидения и поняв, что взвалить такую ответственность он на себя не готов, Аласания в очередной раз растиражировал надрывные жалобы на правительство, недодавшее ему денег, и 1 ноября 2016 подал в отставку по собственному желанию с должности гендиректора НТКУ. Вместе с ним сбежала и «молодая команда профессионалов» - исполнительные продюсеры Виктория Романова, Александр Харебин, ивент-менеджер Денис Блощинский. Кризис, назревавший их стараниями, достиг апогея. «Евровидение-2017» оказалось под угрозой срыва, чего явно и добивался Зураб Григорьевич. Не лишним будет упомянуть, что параллельно с подготовкой «Евровидения» в это время шла интенсивная работа по реорганизации НТКУ в НСТУ, что предполагало ежедневный контакт из каждой из областных телередиокомпаний, вошедших в структуру Национальной Телерадиокомпании Украины. И всем этим должен был заниматься руководитель Первого Национального со своей командой. Тот самый руководитель, который предпочёл красиво уйти. Уйти, надеясь вернуться уже на всё готовое. Впрочем, загодя задуманного, тщательно спланированного и, казалось бы, безупречно подготовленного взрыва не произошло. Общее руководство процессом реорганизации НТКУ в НСТУ взял на себя глава Госкомтелередио Олег Наливайко, временно исполняющим обязанности главы Правления ПАТ НСТУ стала заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам Анна Бычок. В качестве антикризисного менеджера к подготовке и проведению «Евровидения-2017» был привлечён Павел Грицак. Эта команда, сформированная буквально в считанные часы, не только блестяще справилась с задачей, но и сумела сэкономить для бюджета более 135 млн. грн.

Продолжение следует...

Автор: Ярослав Индиков