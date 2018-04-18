«Родился под счастливой звездой»: В Николаеве мальчик, которого мать сбросила с Ингулького моста, идёт на поправку

Девятимесячный мальчик, которого жительница Николаева сбросила с Ингульского моста в реку, идёт на поправку - его перевели в общую палату.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Напомним, что ранее в Николаеве нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели. Горе-мать полицейские задержали и доставили в участок.

По словам заведующей неврологического отделения Николаевской областной детской больницы Ольги Сергеевой, факт переохлаждения защитил мозг ребёнка.

- Его развитие соответствует возрасту. Это чудо. Ребенок второй раз родился в рубашке, не знаю, под счастливой звездой, - рассказывает она.

В то же время николаевский патрульный Андрей Белоус, который спас Павлика, ежедневно навещает его.

- С каждым днем становится все более активным. Как будто ничего и не было, - говорит патрульный.

Отмечается, что тётя мальчика со стороны отца Наталья Обрубова хочет усыновить его, однако, так как мать не вписала в свидетельство о рождении отца, сделать этого пока не может. В то же время Белоус уже попросил позволить ему с напарницей стать Павлику крестными родителями.

- После реанимации, когда вышел из комы, взял его на руки, трудно было сдерживать эмоции. Я считаю, что сам Бог избрал, чтобы я стал его крестным отцом, - поделился он.

Ранее сообщалось, что 28 марта глава Центрального райсуда Галина Подзигун избрала женщине меру пресечения в виде содержание под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. После подозреваемая подала на указанное определение следственного судьи апелляционную жалобу, в которой просила применить к ней меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений меру пресечения.