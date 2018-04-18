Киберполиция разоблачила николаевских мошенников, которые продавали несуществующие телефоны на «сайтах-однодневках»

На Николаевщине работники киберполиции разоблачили преступную группу, участники которой создавали сайты для продажи мобильных телефонов и их комплектующих.

Об этом сообщает на официальном сайте Киберполиции Украины.

Так, в состав преступной группы входили четыре человека в возрасте от 19 до 23 лет. Мошенники использовали так называемые «сайты-однодневки», где размещали информацию о продаже техники. После получения полной предоплаты, они обрывали связь с клиентом. Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц.

Отмечается, что всего таких случаев зафиксировали более полусотни, а ущерб, нанесенный гражданам достигает 700 тысяч гривен. Полиция ликвидировала 9 таких интернет-площадок.

«Conrad.etov.ua» «Openstorekiev.com.ua» «Newgadgets.com.ua» «Lifetouch.etov.ua» «Imac.etov.ua» «Iphonemac.etov.ua» «Theistone.prom.ua» «Apple-family.prom.ua» «Mobilefan.prom.ua»

В ходе обысков по месту жительства участников преступной группы работники киберполиции совместно со следователями изъяли большое количество SIM-карт, банковские карточки, флеш накопители, мобильные телефоны, компьютерную технику и черную бухгалтерию.

По факту преступных действий начали уголовное производство по части 3 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось, что киберполиция разоблачила в Украине сеть онлайн-казино - организаторами оказались эмигранты из России.