О весеннем обострении в дурдоме по соседству

Похоже, пациентов дурдома, который находится по соседству, накрыла очередная волна весеннего обострения. Имеющиеся лекарственные препараты не дали ожидаемого эффекта, так как оказались значительно низкого качества, чем было предусмотрено в тендере при их закупке. Медицинский персонал соседней психбольницы надеялся, что фирма, пролоббированная во время тендера рядом народных депутатов и экс-чиновников, сжалится над пациентами, и хотя бы часть закупленных медпрепаратов будут соответствовать установленному ГОСТу. Но…

Не будем терять надежду на то, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону, и нашим пациентам, наконец-то, полегчает. А пока просто констатируем факт, что ситуация плачевная. Пациента с раздвоением личности - то ли Олега, то ли Антона (своего имени санитарам он со 100%-й уверенностью назвать не в состоянии) поглотили галлюцинации. Связавшись с Высшим космическим разумом, он принялся рисовать в своем воображении конспирологические сценарии и убеждать соседей по койке, что это правда. Главным аргументом в реальности озвученного, естественно, является довод о том, что голос в моей голове никогда не обманывал, а просто я его раньше неправильно понимал.

Еще один пациент, с именем героя русских народных сказок, запустил кампанию по избранию в члены консилиума психбольницы и принялся развешивать по коридорам написанные от руки листочки с лозунгами о некачественной плитке по направлению в процедурную и требованием постелить там исключительно красную дорожку, как на церемонии вручения премии Оскар. Его в желании избраться в состав консилиума психбольницы поддержали и другие пациенты, но принялись убеждать, что ради успеха кампании, нужно поскорее избавиться от сказочной приставки к имени и постараться не бредить публично.

Слава Богу, состояние других пациентов особо не ухудшилось, но, к сожалению, белая горячка стабильно продолжает прогрессировать. Вместе с тем, давайте не будем терять надежду и веру в то, что в скором будущем, всем пациентам из соседнего дурдома полегчает, и они пойдут на поправку.