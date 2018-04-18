Часть работников «Николаевэлектротранса» требует уволить своего директора и грозит забастовкой

Работники КП «Николаевэлектротранса» пришли на «транспортную» комиссию с просьбой вынести на завтрашнюю сессию вопрос об увольнении Виталия Матвеева с должности и.о. директора КП, а также предупредили, что в противном случае они перестанут выходить на маршруты.

Об этом речь шла в среду, 18 апреля, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и защиты прав потребителей.

Претензии коллектива не поменялись - это невыплата зарплат, сокращение подвижного состава, дефицит деталей, ремонт транспорта за свой счет, постоянные запугивания увольнением, а также нецелесообразный набор новых работников в штат предприятия, при том, что есть угроза отключения электроэнергии из-за большой задолженности.

Светлана Начинова Так, перед членами комиссии выступила председатель Николаевской областной организации профсоюза Светлана Начинова, которая возмущена тем, что депутаты проигнорировали их жалобу, где требовали снять Виталия Матвеева с занимаемой должности, которая была подписана 215 работниками. И поэтому они готовы прибегнуть к кардинальным мерам – не выйти на маршруты.

- Если директора не освобождают с занимаемой должности, 20 дней должно пройти, коллектив останавливает работу бессрочно, весь город останется без электротранспорта. Это не ультиматум, я говорю то, что коллектив просит вас со всей ответственностью подойти к вопросу, - заявила Начинова.

Валерий Значок В свою очередь, начальник юротдела предприятия Валерий Значок и вовсе считает действия Матвеева рейдерским захватом из-за того, что тот назначает новых людей.

- Его действия направлены не на созидание, а на разрушение электрического транспорта, перепрофилирование предприятия. Если вы увидите устав предприятия, то поймете, что электротранспорту там никакого внимания не уделяется…Одним из видов этого рейдерского захвата является установление полного контроля над управлением предприятия. Введение на предприятие пять юристов и одна служба, которая параллельно идет юридическому отделу, ну это просто полный бред... Это сделано для того, что бы ввести своих людей. Поэтому это чистой воды рейдерский захват, который осуществляет гражданин Матвеев, - заявлял начальник юридического отдела.\

Сергей Исаков Однако, член комиссии Сергей Исаков отметил, что комиссия носит рекомендательный характер и не в их компетенции вопрос увольнения кого-то с должности. После этого, Светлана Начинова попросила обратиться депутатов к мэру Александру Сенкевичу, чтобы тот принял соответствующее решение.

И.о. начальника КП Виталий Матвеев в свою очередь отрицал все обвинения в свой адрес, и добавил, что все предприятие находится в ужасающем и аварийном состоянии, а также отметил, что на своей должности он борется с коррупцией.

- Для того, чтобы мы не занимались покрывательством, потому что все процессы проходят вне закона на предприятии. Я не буду возлагать коррупцию на предприятии. Есть лица, которые в своих финансовых интересах занимаются определенной деятельностью, которая подпадает под статью Уголовного Кодекса. Это будет все официально расследовано, показано, правоохранительные органы дадут свою оценку. Я защищаю интересы трудового коллектива, не 10 человек, а всего коллектива, - говорил Матвеев.

Виталий Матвеев Также, Матвеев попросил депутатов дать рекомендацию Александру Сенкевичу, чтобы тот провел аудит работы предприятия за последние пять лет и после чего вынес свое решение касательно его увольнения, но депутаты такую просьбу не поддержали.

При этом, на заседании комиссии присутствовали активисты, которых интересовал вопрос, «неужели причина только в господине Матвееве», а также почему на все комиссии ходят одни и те же люди, при том, что только часть из них негативно высказывается о начальнике «Николаевэлектротранса», а остальные просто наблюдают за происходящим и молчат.

Также, они изъявили желание разобраться в сложившейся ситуации и просили депутатов поддержать проведения собрания с работниками и руководством предприятия. На что, председатель комиссии Владимир Евтушенко отметил, что вопрос не к ним, а к самим работникам. После чего активисты договорились с работниками, что те в свою очередь сообщат о дате проведения совещания.

В итоге, после полуторачасового общения с криками и перебиванием, депутаты приняли решение рекомендовать городскому голове рассмотреть вопрос о ситуации на предприятии, на ближайшей сессии доложить депутатам, а на время разбирательств отстранить Матвеева от занимаемой должности.

Напомним, ранее сообщалось, что глава транспортной комиссии, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко считает, что и.о. директора КП «Николаевэлектротранса» Виталий Матвеев не соответствует занимаемой должности и этот вопрос срочно нужно решать.

Также, работники КП «Николаевэлектротранс» недовольны новым руководителем предприятия в лице Виталия Матвеева, так как он, по их мнению, не выполняет в должной мере свою работу, не обеспечивает водителей нормальными условиями работы, а также никак не следит за техническим состоянием транспорта.

Кроме этого, на предприятии сложилась задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4,7 миллиона гривен, депутаты в свою очередь считают, что причиной тому стал неправильно сформированный финансовый план предприятия на 2018 год.

Исходя из этого, мэр Александр Сенкевич предложил КП «Николаевэлектротрансу» взять краткосрочный кредит в банке для погашения сложившейся задолженности за потребленную электроэнергию, в размере 4 миллионов гривен.

Однако, позже стало известно, что КП «Николаевэлектротранс» не может взять кредит в «Приват Банке» для погашения долга по электроэнергии в размере 4,7 миллиона гривен.