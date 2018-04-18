Домашний арест vs СИЗО. Об избирательном подходе николаевской «фемиды» к нерадивым матерям

Узнав, что после обращения в Апелляционный суд под стражей все равно остается женщина, которая сбросила своего 9-месячного ребенка с моста, я невольно начала сравнивать две схожие ситуации, произошедшие в Николаеве за последние два с половиной месяца.

Как уже известно, подозреваемая ночью 26 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросила его с Ингульского моста. Спасали младенца сотрудники патрульной полиции, ГСЧС, медики и даже очевидцы данного происшествия. Уже 28 марта глава Центрального райсуда Николаева Галина Подзигун арестовала ее на два месяца без возможности внесения залога, несмотря на то, что защита просила отправить женщину под домашний арест. После чего подозреваемая пыталась обжаловать избранную меру пресечения в Апелляционном суде Николаева, однако коллегия судей отказала.

И вот тут, я считаю, нужно отдать должное решению, как первой, так и второй инстанций: хоть на время следствия, но женщина пока что под арестом. Отмечу, что она подозревается в покушении на убийство.

А если вспомнить ситуацию с женщиной, которая подозревается именно в убийстве своего ребенка, то судья Заводского суда Зинаида Сухаревич отправила ее под домашний арест. При том, что данное преступление считается особо тяжким (санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы). И заседание по избранию меры пресечения проводилось в закрытом режиме – якобы «унижает достоинство». Вот только кого – непонятно.

Также хочу акцентировать на том, что, по словам прокурора, ребенку было нанесено 22 удара ножницами. Согласно решению суда, которым было удовлетворено ходатайство следователя полиции, женщина после множества колото-резаных ран еще и закрывала рот ребенку – он умер уже в результате асфиксии, а не от потери крови, например, как можно было бы предположить, после такого количества колото-резанных ран.

Кроме того, в сообщении полиции было сказано следующее:

«Женщина жила неподалеку, поэтому выбросила тело младенца в ближайший контейнер для мусора. Предварительно известно, что беременность она скрывала, родила прямо на балконе своей квартиры, пока двое других ее детей спали».

И человек, который без чьей-либо помощи родил ребенка на балконе (что само по себе звучит в 21 веке дико) и намеренно его убил, на время проведения следствия, согласно решению Сухаревич, должен находиться дома только с 7 часов вечера до 7 часов утра. Так у нее еще и двое малолетних детей, с которыми она находится все это время, как я понимаю. Возможно, именно из-за этого была избрана именно такая мера пресечения – не знаю, могу только предполагать. Но это остается фактом: женщина, имеющая двоих детей, родила и убила третьего, после чего ее обратно отправляют домой. К детям, для которых она, по моему мнению, является смертельной угрозой.

Перед началом судебного заседания, после оглашения ей меры пресечения и когда она покидала зал заседаний – лично я не увидела даже ни капли сожаления и малой доли раскаяния в содеянном. К тому же, эта дамочка поспешила вместе со своим адвокатом в машину, чтобы поскорее уехать. И даже не успев на метр отъехать от здания суда, автомобиль, в который она села, умудрился врезаться в припаркованный рядом. Наверное, летела домой, к деткам.

Также интересны дальнейшие действия прокуратуры, поскольку ходатайство стороны гособвинения не было удовлетворено. Данное дело в границах Николаева было на тот момент достаточно громким, и мера пресечения, если здраво рассуждать, – уж слишком мягкая для человека, несущего потенциальную угрозу обществу в принципе. Ко всему прочему, какое моральное право такая «мать» может воспитывать остальных детей?

Если эта женщина не хотела ребенка, скрывала беременность и заведомо знала, что она от него избавится, то почему было не сделать аборт, когда позволяли сроки беременности? Или почему анонимно не оставить его в роддоме или в детской больнице? Для подобных случаев все-таки открыли так называемые «окошки жизни» в городе и области.

Возвращаясь к истории той женщины, которая выбросила ребенка с моста: если проследить всю хронологию данного события, то, во-первых, она не единожды противоречила самой себе. В первый раз она, отвечая на вопросы сотрудника патрульной полиции сразу после произошедшего, сказала, что выбросила ребенка. Ниже расшифровка данного диалога:

- Меня такая жизнь заставила моя. - Ребенка скинуть заставила? - Да. - Вы сами скинули его? - Да. - Зачем? - Мне не за что было жить, кормить. - В детдом надо было его отдать. - Не могу я его отдать. Это мой ребенок.

Во второй раз она заявила, что он случайно (!) выпал.

- Я не хотела выбрасывать его. Может, я как-то хотела поправить на нем что-то и он случайно вывалился. Я не помню момент, когда я на мосту оказалась. От выпитого не помню, - сказала она.

Уже в ходе судебного заседания стали известны новые подробности развития событий. Согласно зачитанному протоколу первого допроса, женщина хотела «назло» своему мужу выбросить ребенка. Ну, поругались они якобы. А во время второго допроса она уже говорила, что у нее было «душевное волнение». И жизнь самоубийством покончить хотела. Далее, по ее словам, в то время как она была на мосту, ее ослепила машина, и ребенок якобы выпал случайно.

Ах, еще кое-что: полиция соощала, что в крови этой женщины было 2 промилле алкоголя. На суде утверждала, что выпила всего 1,5 литра пива. Или 0,5 литра (сама же запуталась в том, что и кому она говорила). Несостыковочка получается.

Раз уже отметила, какие я увидела эмоции на лице одной, то стоит и упомянуть вторую. Эта дама смогла на заседании выдавить из себя скупую слезу и сделать виноватые глаза, всячески уверяя и повторяя, что она «не хотела» и «не собиралась» убивать ребенка. Но поверить в это невозможно, учитывая то, что было сказано ею ранее.

Все же я до сих пор задаюсь вопросом, почему же ту, которая убила своего новорожденного ребенка, Сухаревич отправила всего лишь под домашний арест, несмотря на тяжесть преступления? Во втором же случае с матерью выброшенного с моста ребенка, по моему мнению, все аргументировано и справедливо.

К слову, приговоры в подобных делах зачастую бывают недостаточно суровы. Например, из последнего: суд дал три года условно женщине, которая задушила своего новорожденного ребенка, бросила на час в ванную, а после ушла в комнату. А дальше уже по стандартной схеме: пакет, мусоропровод.