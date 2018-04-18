«Все вопросы к Гранатурову», - Казакова о скандальном строительстве навеса на 3-й Слободской

Татьяна Казакова Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что ответственность за действия вице-мэра Юрия Андриенко, который подписал разрешение фирме ООО «Эстетик 1» на строительство конструкции на улице 3-й Слободской возле остановки общественного транспорта, несёт «Наш край». Такое заявление она сделала в ходе пресс-конференции в среду, 18 апреля.

Напомним, что в Николаеве предотвратили появление незаконной пристройки на остановке общественного транспорта на 3-й Слободской, однако позднее снова пытались ее установить. Тогда Ермолаев заявил, что у людей, которые устанавливают сооружение, нет целого пакета документов, который разрешает стройку.

Позже директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев опубликовал документ за подписью вице-мэра Юрия Андриенко, в котором говорится, что фирма «Эстетик 1» установит навес без каких-либо торговых объектов, ради того, чтобы предотвратить торговую деятельность в неустановленных для этого местах.

Так, Казакова рассказала, что ранее в сессионном возложила ответственность за кандидатуру Андриенко на «Наш край».

- Помните, я со сцены нашего великого зала сказала о том, что у нас «Наш край» берёт ответственность за архитектуру в лице Андриенко Юрия Георгиевича. К кому вопросы? К Юрию Иссаевичу Гранатурову, - заявила она.

В то же время, 3-я Слободская входит в округ Казаковой, поэтому она отметила, что планирует обсудить строительство конструкции с мэром Александром Сенкевичем. Также она подчеркнула, что крайне отрицательно относится к рынкам.

Отметим, что, по имеющейся информации, Андриенко на должность первого вице-мэра лоббировал именно Юрий Гранатуров по квоте «Нашего Края». Однако сам Гранатуров эту информацию отрицал и заявлял, что Андриенко – решение сугубо Татьяны Казаковой.