«Предприниматели охренели», - депутат Садыков просит «Николаевоблэнерго» отключить от питания батут на газоне

Фото из Facebook Депутат Николаевского городского совета, член постоянной «транспортной» комиссии Владимир Садыков выступил против предпринимателей, которые ставят батутные комплексы в микрорайоне Намыв, в сквере имени Юрия Макарова.

Об этом он заявил в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и защиты прав потребителей, в среду, 18 апреля.

Так, на заседание комиссии выносился вопрос касательно расположения временных сооружений в парках и скверах города. По словам и.о. начальника управления архитектуры Александра Нефедова в подготовке данного документа управлению помогали районные администрации, которые указали места для размещения аттракционов.

В свою очередь, Садыков отметил, что он против размещения батутов в сквере Макарова.

- Во-первых, я депутат по этому округу, у меня вчера-сегодня телефон красный, в Facebook тоже самое, люди не просто возмущены, они считают, что охренели эти предприниматели, которые на газоне поставили батут без соблюдения мер безопасности, благоустройства и так далее. В прошлом году было тоже самое, городская власть просто бессильна… это же продолжается и в этом году, - заявил Садыков.

Также, Садыков напомнил, что ранее на место выезжала рабочая группа, которая предлагала предпринимателю переместить аттракцион в другое место - на Озерную, 5, где этот батут не будет никому мешать и не будет нарушать соответствующие нормы, однако предприниматель отказался.

В итоге, депутаты решили более детально ознакомиться с предоставленными районными администрациями списками мест для аттракционов, чтобы в дальнейшем их утвердить, а также Владимир Садыков попросил дать поручение «Николаевоблэнерго», что бы те в свою очередь предоставили объяснения на каких основаниях аттракцион подключен к электроэнергии - «городские власти ничего с ним не смогут сделать, а без света он работать не сможет».

Отметим, что 16 апреля именно об этом объекте писала жительница Николаева Ксения Чоповская в группе Contact Centr при Николаевском горсовете, где и оставила фото аттракциона, установленного на газоне.

Напомним, что ранее депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционной блок», глава постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Николаевского горсовета Владимир Евтушенко намекнул на то, что чиновники мэрии «крышуют» частных предпринимателей, которые занимаются незаконной выносной торговлей.