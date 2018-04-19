Нам нужна финансовая поддержка города, чтобы сохранить коллектив и вектор развития, – директор «Николаевоблтеплоэнерго»

Николай Логвинов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» все еще продолжает свой «путь» из коммунальной собственности областной громады в коммунальную собственность громады города Николаева, который начался в конце 2016 года. С начала этого «пути» его возглавляет Николай Логвинов, которому предприятие досталось далеко не в лучшем состоянии: многомиллионные долги, в том числе, и по заработной плате, морально и технически устаревшие фонды, голые сети и прочее, прочее, прочее.

С ним мы поговорили о том, когда все же предприятие лишиться приставки «областное», какие у предприятия на данный момент есть долги, и что уже удалось сделать в направлении оптимизации и улучшения показателей хозяйственной деятельности.

– Удалось ли улучшить положение дел на предприятии?

– Пока на этот вопрос нельзя ответить однозначно. И вот почему. Я принял предприятие с отрицательным финансовым результатом 2016 года, а именно – 47 миллионов гривен убытка. В том числе со значительной задолженностью по заработной плате. После определения основных источников убытков и приоритетных направлений работы, мы сосредоточились на решении проблемы задолженности перед коллективом, оптимизации фондов и сокращении потерь генерации и транспортировки тепла. За год нам удалось нормализовать график выплаты заработной платы, исключить из структуры предприятия убыточные фонды, такие, как например, котельные Очакова. Также мы завершили работы по теплоизоляции 25 километров сетей и улучшили темпы реализации проекта энергоэффективности в рамках кредитной программы Мирового банка. Дополнительно силами и средствами предприятия было изолировано еще 20 километров сетей, смонтированы две новые теплотрассы общей длинной более 1 км. В результате всех вышеперечисленных мероприятий мы получили положительный финансовый результат в виде экономии 25-27 миллионов гривен.

Но, несмотря на это, 2017 год предприятие закончило с убытками в те же 47 миллионов гривен. Именно поэтому, я не берусь ответить однозначно на ваш вопрос относительно положения дел на сегодня.

– А почему же полученная вами экономия не улучшила финансовый результат?

– Не все зависит от коллектива предприятия и его усилий. Так, например, из-за аномально теплой зимы мы не выполнили план по реализации тепла, а значит по доходной части на сумму 35 миллионов гривен. Также, из-за длительной и политизированной процедуры утверждения тарифов в национальном регуляторе НКРЕКП, мы, начиная с 13 октября 2017 года, отапливали бюджетную сферу города Николаева по старому тарифу. В то время как газ подорожал на 35% с 1-го апреля 2017. Эта отрицательная разница нам принесло убытков на 9 миллионов гривен. Подобная проволочка с утверждением новых тарифов для населения увеличила наши потери еще на 2 миллиона гривен.

То есть, формально, полученная нами экономия, просто восполнила дополнительно возникшие убытки.

Кроме того, в этом году мы понесли затраты на обязательный ремонт крыши котельной на улице Самойловича, 42 общей площадью 1200 квадратных метров. В этом году, по большому счету, привели в порядок автопарк. Также из крупных затрат у нас была закупка компьютеров, комплектующих и серверов. Потому что те, которые были, появились на предприятии более 20 лет назад. На коммунальных предприятиях почему-то несерьезно относятся к информационной безопасности. Должны быть серверные шкафы, закрытый доступ. На Облтепло однозначно никто к этому серьезно не относился. И прошлый год показал, когда был вирус «Petya», насколько наше предприятие подвержено этим атакам. Это опасно.

– Вернемся к вопросу о 35 миллионах гривен, которое предприятие недополучило. Какие есть варианты, скажем так, «перекрыть» эту разницу?

– Вариант один – получение финансовой помощи от горсовета. Эти 35 миллионов нам нужны для уплаты налогов и выплату зарплаты. Потому что если у нас будут опять проблемы с задержкой зарплаты, мы рискуем потерять часть коллектива. Молодой коллектив, который хочет зарабатывать, будет увольняться, и уезжать за границу. Мы с этим боремся. Начиная с осени прошлого года, у нас пошел приток коллектива. Начала появляться молодежь. Я не хочу ее потерять. Я почему пойду сейчас к депутатам? Потому что в июле – августе будет уже поздно. Потому что та молодежь, которая пришла, которая вникла в суть проблем предприятия, начала работать и приносить пользу предприятию, может уйти. Это самое критичное для предприятия.

Коллективы стареют во всех коммунальных предприятиях города. У нас больше 100 человек – это люди в возрасте старше 60 лет. Это слесари, мастера, то есть технари. Те, которые фактически обеспечивают работу предприятия. Экономистов, бухгалтеров, юристов еще можно найти, хотя их тоже мало, и их нужно беречь. А вот с техническими специальностями вообще все печально. Мы вот уже год пытаемся сотрудничать с НУК, приглашаем студентов. Недавно пригласили троих. Один остался, а двое уехали заграницу.

Вот, именно поэтому, жизненно необходимы 35 миллионов – для того, чтобы удержать коллектив. И тогда предприятие сможет нормально подготовиться к отопительному сезону, и запустится в штатном режиме. В принципе, мы показали, что в прошлом году мы готовились, и отопительный сезон прошел хорошо. Без крупных аварий. Мы отработали хорошо, и хотим, чтобы следующий год был такой же.

Однако для того, чтобы предприятие не сбавляло темп в вопросах модернизации, замены, чтобы могло экономить, нужны люди. Если мы продолжим эти мероприятия, мы опять же обеспечим экономию к следующему году.

К слову, почему именно 35 миллионов? Наша нехватка по году – это порядка 27-28 миллионов. В прошлом году я просил у городского бюджета 27 миллионов на зарплаты и налоги. Получили 20 миллионов. А вот 7 миллионов – это как раз те деньги, которые мы планировали и не дополучили.

– Когда начнется подготовка?

– Она не останавливается! Предприятие уже готовится к ремонтным работам. Мы погасили 4 апреля большую часть котельных. 5 апреля люди уже начали проводить подготовительные работы к ремонту, к гидравлическим испытаниям, ремонту котлов. Уже разобрали часть котлов, которые надо восстанавливать и переваривать. Процесс идет, и мы не хотим, чтобы он остановился. Текущие платежи предприятия, плюс платежи от демонтажа старого оборудования мы направляем на погашение задолженности по материалам, на новые трубы, топливо. А вот деньги, которые мы планируем взять у города, мы хотим направить непосредственно на зарплату и налоги. Тогда будет сбалансированный бюджет.

– У многих коммунальных предприятий одна из проблем – это задолженности по оплате за услуги со стороны населения. Как обстоит ситуация на ОКП?

– На сегодня, без учета марта, оплата населения составляет 82% от начисленного. За весь отопительный сезон будет ясно где-то к 1 мая. Но 82% – это нормально. Тем не менее, должники есть и сейчас юристы получили задачи. Каждый юрист готовит по 200 исков в месяц на подачу в суд. Это получается около 1,5 тысячи исков в месяц. У нас хорошо налажена работа с исполнительной службой. Мы пообщались с начальником Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Романом Возняком, он поставил задачи и приоритеты, и с ГФС у нас наладились отношения. В итоге по Украине мы одни из лучших по показателям погашения задолженности населением.

– Насколько мне известно, были определенные задержки в реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», который финансируется за счет кредитных средств Мирового банка и Фонда чистых технологий. Как на данный момент продвигается его реализация?

– На этой неделе закончились работы по изоляции сетей. Также был проведен тендер и сейчас идут проектные работы по установке индивидуальных тепловых пунктов. В конце мая - начале июня начнутся первые строительные работы. По плану, до конца этого года мы должны установить 103 ИТП в Корабельном районе. Мы уже провели встречу с облэнерго по подключению мощностей. На прошлой неделе у нас была группа подрядчика, мы отработали существенные проектные вопросы. Я думаю, что где-то на конец мая - начало июня мы можем начать установку.

Кроме того, в этом году мы планируем провести тендер на реконструкцию 32 котельных и начать подготовительные работы. Для того, чтобы, как только закончится отопительный сезон 2018-19 года, сразу приступать к модернизации. После того, как мы будем понимать четко сроки тендера по модернизации котельных, мы будем проводить тендер на диспетчеризацию и SCADA (Программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления, – ПН). Это позволит нам перевести часть котельных на удаленный мониторинг и экономить на фонде оплаты труда.

Также в этом году мы планируем покупку передвижной аналитической лаборатории для поиска утечек теплоносителя на подземных сетях. Не нужно будет рыть километры дорог в поисках места порыва.

– Не так давно приезжали представители миссии Мирового банка. Остались ли они довольны? Делали ли они какие-то замечания? Чем в принципе завершился их визит?

– Миссия осталась довольна прохождением этапов проекта. Мы за этот год вошли в график, практически догнали то, что должно было сделаться в 2015-16 годах. Они готовы, в случае необходимости, добавить нам финансовый ресурс. Потому что проектанты насчитали нам практически в два раза больше денег на реконструкцию котельных, чем было запланировано. Но мы не хотим этого делать, мы будем стараться быть в том бюджете, который есть. Потому что это валютный кредит, и валютные риски опасны. Правило любого кредитчика: «Брать кредит нужно в той валюте, в которой ты зарабатываешь». Мы зарабатываем в гривнах. Поэтому, кредиты в иностранной валюте для нас опасны. Но миссия довольна. Это была промежуточная миссия. Крупная миссия планируется в 20 числах июля и будут приниматься там более глобальные решения.

– Немаловажный для предприятия вопрос – это процесс передачи предприятия из областной коммунальной собственности в городскую. Однако этот процесс длится уже больше года. Какие перспективы, что он закончится в ближайшее время?

– В марте комиссия подписали акт приема-передачи. И 13 апреля прошел исполком, на котором утвердили акт приема-передачи. Как только получим решение исполкома мы начнем процедуру. По большому счету, процедура короткая – 2-3 дня и мы будем готовы. То есть нам нужно будет заверить новый устав у регистраторов, внести изменения в реестр, и самая большая проблема, которая есть – это подписать дополнительное соглашение по кредиту Мирового банка. В договоре остается, по большому счету, Министерство финансов, Николаевский городской совет и предприятие. Оттуда уходит Николаевской областной совет.

Беседовал: Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»