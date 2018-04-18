«Является устаревшим и вспомогательным средством реабилитации», - Супрун «отправила в корзину» электрофорез

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Электрофорез является устаревшим и вспомогательным средством реабилитации для людей с двигательными нарушениями.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила на своей странице в Facebook.

«Электрофорез - тот случай, когда хорошо известная, хотя и мало понятное название, не говорит об эффективности в функциональный реабилитации», - пишет она.

Она сообщает, что в случаях, когда человек, вследствие болезни, операции или травмы требует восстановления функций организма, целью реабилитации является восстановление привычных навыков - перемещения, самообслуживания и другие обычные вещи, что дают возможность жить обычной жизнью.

«И, если говорить о современных подходах к реабилитации, эти навыки невозможно восстановить без функциональной тренировки, особенно движения. Необходимо, чтобы пациент ходил, вставал, приседал, наклонялся ли подтягивался - делал все, что он стремится восстановить и усовершенствовать до максимально возможного уровня», - пишет Супрун.

Она добавляет, что «вместо всего этого во многих украинских заведениях предлагают электрофорез».

И поясняет как работает это устройство:

«С помощью постоянного электрического тока он вводит в организм пациента ионы лекарственных веществ. Никакого движения, лишь пребывание определенное время под аппаратом. Это может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются».

«Аппаратная физиотерапия - лишь вспомогательное средство реабилитации. Для максимального восстановления доступных функций организма, пациенту требуется участие команды функциональных специалистов, в частности физических терапевтов и эрготерапевтов, которые будут обеспечивать функциональное восстановление», - отмечает Супрун.

По ее данным, целью изменений, которые Минздрав внедряет в системе реабилитации, является подготовка специалистов с функционального восстановления и их максимальное привлечение к работе с пациентами.

«Стремимся, чтобы каждый украинский пациент и специалист по реабилитации осознали ведущую роль движения, как средства реабилитации. Настройтесь на современную, активную реабилитацию!» - добавила Супрун.

Напомним, ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно бояться сквозняков.

Роман Свиридов

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русскийобщество