«Проанализировав последние резонансные ДТП»: В Кабмине хотят отменить желтый сигнал светофора

Кабинет министров Украины может отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

«Премьер-министр поддержал мое обращение, и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и Укртрансбезопасности проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства. Это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора. Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом погибают люди!!!» - написал он.

По словам Лавренюка, многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора.

Также он сообщил, что распоряжением Кабинета министров Украины была создана правительственная комиссия по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера в городе Кривой Рог в Днепропетровской области.

«В состав комиссии вошли представители Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодора» и Укртрансбезопасности и представители местных органов власти. Возглавить эту комиссию поручено мне. У нас есть месяц, чтобы детально разобраться в причине этой ужасной аварии, в которой погибли 8 человек и 26 травмированы, 4 в тяжелом состоянии, и сделать соответствующие, а возможно и кардинальные выводы», - написал Лавренюк.

Напомним, в Кривом Роге машрутка врезалась в пассажирский автобус в результате чего погибли люди.