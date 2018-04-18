Депутаты «транспортной» комиссии просят проверить рынок «Клаксон» - если найдут нарушения, то аренду не продлят

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и защиты прав потребителей не хотят продлевать аренду ЧП «Клаксон» по улице Космонавтов, принадлежащему депутату Анатолию Дюмину, так как он установлен с нарушениями.

Об этом речь шла в ходе заседания комиссии в среду, 16 апреля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так с вопросом о продлении срока пользования земельным участком, на котором находится рынок «Клаксон» на комиссию обратился депутат Константин Картошкин, который указал на многочисленные нарушения рынка, в частности Генплана города, ДБН и других нормативных документов.

Владимир Евтушенко - Помнится, вы мне как-то один раз утром позвонили и сказали, что мы совершили большую ошибку, когда согласовали вопрос касательно предоставления аренды предпринимателю, а сейчас что? Все поменялось, все нормально? – обратился глава комиссии Владимир Евтушенко к Александру Нефедову.

Тот в свою очередь отметил, что «Клаксона» там два» - рынок и торговый комплекс с автостоянкой.

- Юридическое лицо рынка обратилось в городской совет с просьбой разделить земельный участок на два: один отдать в коммунальную собственность, другой оставить для завершения размещения торгового комплекса, - сообщил Нефедов.

В свою очередь главу комиссии Владимира Евтушенко, интересовал вопрос, где именно размещается участок под торговый комплекс. На что депутат Садыков отметил, что он размещен на дороге, с чем согласился и.о. начальника управления архитектуры Александр Нефедов.

В частности, Нефедов сообщил, что для того чтобы вернуть часть земли в коммунальную собственность необходимо разделить земельный участок общей площадью в 1,7 тысячи квадратных метров, а это возможно только после продления аренды.

- Если аренда не продлевается, то весь участок по процедуре возвращается в коммунальную собственность. Поэтому было решение продлить аренду, для того, чтобы поделить участок, - добавил он.

Владимир Садыков При этом, член комиссии Владимир Садыков поинтересовался когда же депутаты смогут принимать соответствующие решения глядя на графический материал – «какую часть участка мы оставляем, какую отдаем?»

При том, что у каждого депутата свое мнение касательно этого рынка, они не торопились принимать какие-то решения.

- Я вообще бы рассматривал вопрос так, чтобы там уйти с «красной линии», уйти с проезжей части. Это все нарушение. Это опасно для людей», - сказал Евтушенко.

В итоге, депутаты решили направить обращение Картошкина главному архитектору Андрею Цымбалу, который должен изучить этот вопрос и предоставить комиссии свое заключение по этому поводу.

- Там был ранее согласованный проект, были оформлены документы, поэтому управление может дать заключение, что, действительно, нарушены такие-то нормы, если есть нарушения», - заявил Цымбал.

Стоит отметить, что депутат Анатолий Дюмин, которому принадлежит рынок, глава комиссии Владимир Евтушенко и член комиссии Владимир Садыков из фракции «Оппозиционный блок»

Напомним, что ранее нардеп Украины, глава Николаевской областной организации партии «Возрождение» Артем Ильюк призвал Николаевского городского голову Александра Сенкевича и депутатов Николаевского городского совета не продлевать аренду земли под рынок «Клаксон», принадлежащий депутату горсовета от «Оппоблока» Анатолию Дюмину, и провести по нему общественные слушания.