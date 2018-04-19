Психологи провели тренинг с руководством николаевской полиции – учили, как вести себя с подчиненными

В Николаеве с руководством областного управления Национальной полиции ведомственные психологи провели тренинг в рамках программы «Психология эффективного руководителя».

Об этом сообщили в отделе психологического обеспечения.

Тренинг провели для заместителей начальника ГУНП в Николаевской области и начальников структурных подразделений управления.

«Целью тренингового цикла является внедрение стратегии эффективного управления. Его программа нацелена на совершенствование профессиональных навыков руководителей, формирование их лидерских качеств и психологической уверенности. В ходе тренинга активно обсуждались вопросы приемов и методов управления личным составом. Вместе с психологами руководители решали ситуативные задачи, анализировали пути решения проблем, которые могут возникать, аргументировали свою точку зрения и вносили свои предложения», - отметили в Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что новым начальником николаевской полиции стал полковник Анохин.