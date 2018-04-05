«Мы поможем тебе достичь твоих целей!» – МКУ имени П.Орлика подготовил обращение к абитуриентам

Международный классический университет имени П.Орлика подготовил обращение к абитуриентам.

Дорогой друг!

Ты мечтаешь стать успешным? Достичь того, что не смогут другие? Прожить яркую и счастливую жизнь?

Мы подскажем тебе, как это сделать....

1.ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ

Познакомься со специальностями нашего университета. Поверь, здесь есть из чего выбрать.

Обрати внимание на специализации. Они поднимут твой рейтинг на рынке труда и помогут найти свою нишу в бизнесе...

ФАРМАЦИЯ (фармация ветеринарная; фармация в косметологии; побочное действие лекарственных средств)

МЕДСЕСТРИНСТВО (лечебное дело; акушерство; косметология; диетология; массаж и ЛФК)

ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ (эксплуатация медицинской техники; функциональная диагностика)

ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И ЭРГОТЕРАПИЯ (диетотерапия; фитнес; пилатес; массаж и ЛФК; психологическая терапия и реабилитация)

ПСИХОЛОГИЯ (психология креативности; медицинская психология; психология бизнеса; психология стресса и кризисных ситуаций)

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (психология в дошкольных учреждениях; дефектология и логопедия; иностранный язык в детском саду)

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (психология в начальной школе; дефектология и логопедия; иностранный язык в начальной школе)

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО (интерактивный ресторанный бизнес; анимация; инновационные технологии; туристический бизнес)

ТУРИЗМ (курортология; международный туризм; гостинично-ресторанный бизнес; гид, экскурсовод, переводчик в туризме)

ПРАВО (патрульно-полицейская служба; адвокатура; нотариат; следствие и прокуратура)

ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО (геодезия в строительстве; страхование и оценка земли и недвижимости; правовое регулирование земельных отношений)

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (организация международных перевозок; транспортный менеджмент и логистика)

ЖУРНАЛИСТИКА (телерадиожурналистика; интернет-журналистика; реклама в СМИ)

МАРКЕТИНГ (менеджер продукта; маркетолог продукта; интернет маркетинг; рекламный бизнес; дизайн веб-ресурсов)

ФИНАНСЫ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ (страхование земли и недвижимости; социальное, медицинское, пенсионное страхование; бизнес аналитика)

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (таможенный контроль и аудит; бизнес аналитика)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТОВАРОЗНАВСТВО И БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (биржевые технологии онлайн; товароведение в международном бизнесе и таможенном деле; риэлторская деятельность; интернет-коммерция)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ (кибер-безопасность; дизайн веб-ресурсов; программное обеспечение систем)

II. ВЫБЕРИ УНИВЕРСИТЕТ

Именно университет им.П.Орлика даст тебе то, что не смогут другие. Почему?

Давай попробуем разобраться....

1. Выбор специальностей, востребованных на рынке труда Украины и мира, у нас очень широк.

2. Независимо от результатов ВНО каждый найдет в нашем вузе свое место, (ведь успешными в жизни становятся не только отличники, но и хулиганы с троечниками).

3. Заработать на учебу и стать финансово независимым от родителей реально. Дуальная система образования, по которой обучаются немецкие и наши студенты, соединяет учебу с полезной, интересной и ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЙ практикой в разных уголках мира.

4. У нас ты сможешь обучаться по ДВУМ специальностям, оплачивая за вторую всего 50% (на рынке труда более ценятся универсальные специалисты, например, IT-шники со знаниями маркетинга).

5. Ты всегда мечтал быть ЧЕЛОВЕКОМ МИРА. Тебя привлекают разные страны. Ты хочешь найти себя в каждой из них.....

Программы двойных дипломов с вузами Америки и Европы, возможность практики и трудоустройства у признанных мировых работодателей, это достойная помощь на пути к цели.

III. ПРОВЕРЬ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОМОЧЬ ТЕБЕ СТАТЬ ТАКИМ, КАК ТЫ ХОЧЕШЬ

1. Наш вуз единственный в Николаеве, имеющий СОБСТВЕННУЮ успешную и признанную базу практики, это:

ШКОЛА «ГИПАНИС-ЭОС» (в десятке лучших в Николаевской области, неоднократный победитель рейтингов ВНО, призёр Национального конкурса «Благотворительная Украина»)

ДЕТСКИЙ САД «ГРАНД ГИПАНИС» (неоднократный победитель республиканских рейтингов «Лидер отрасли», «Деловая гордость Украины», «Звезда качества»)

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «РЕА-МЕД» (лидер республиканского рейтинга «Лидер отрасли», призёр Национального конкурса «Благотворительная Украина»),

- Все они, как и туристическая компания «Кенгуру», входят в структуру университетского комплекса и позволяют ежедневно обучать студентов на лучших образцах.

2. Наши студенты имеют возможность зарабатывать не только на практике. Вуз стимулирует маркетинговые, учебные, научные и творческие успехи студентов.

3. Эффективно работает система грантов на бесплатное и льготное обучение. Значительная часть программ ориентирована на участников АТО. Это наш долг перед людьми, рисковавшими жизнью за счастливую и мирную Украину.

4. И главное…

80% людей, которые будут обучать тебя в вузе, это доктора и кандидаты наук. И это не теоретики, с трудом понимающие, что такое бизнес и практическая работа по специальности.

Давай познакомимся с некоторыми из них

Туризм и гостинично-ресторанный бизнес

Иванов А. Н. –кандидат экономических наук, доцент, член научного совета департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли; председатель рабочей группы при Управлении туризма, курортов и рекреации Одесской ОГА; Матвиенко С. В. - кандидат экономических наук, директор туристической компании «Кенгуру»; Назаренко И. В. - кандидат сельско-хозяйственных наук, доцент, член региональной дегустационной комиссии, член комиссии по аттестации предприятий пищевой промышленности; Бабич В. И. - кандидат филологических наук, член международной ассоциации преподавателей английского языка.

Медицина

Шамрай И.В. - кандидат медицинских наук, начальник городского отдела здравоохранения; Хотина С.Г. – заслуженный врач Украины,экс-начальник областного управления здравоохранения; Ромаскевич Ю.А. - доктор медицинских наук, профессор, главврач Херсонского областного центра общественного здоровья; Сметюк Е. А. – экс-главврач Николаевской областной больницы восстановительной медицины, Бут В. Я. - экс главврач Николаевской областной инфекционной больницы, Смельницкий Е. М. - главврач Николаевской областной детской стоматологической больницы, Яблонская Т. М. - кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра университета «Реа-мед».

Психолого-педагогические специальности

Евдокимова Н. А. - доктор психологических наук, профессор, учредитель научной школы, руководитель выездных школ психологического консультирования, тренер общественной организации "Объединение независимых экспертов"; Иванцова Н. Б. - доктор психологических наук, профессор, экс заместитель главы Николаевской ОГА; Назаров О. А. -кандидат психологических наук, доцент, полиграфолог, эксперт-психолог, учредитель и издатель первого электронного реферативно-научного издания; Вербина Ю. В. - кандидат психологических наук, учредитель благотворительного фонда «Червоне намисто», член Ассоциации благотворителей Украины

Журналистика

Креминь Д.Д. – лауреат государственной премии Украины им. Т.Г.Шевченка, заслуженный деятель искусств Украины, член национального союза писателей Украины; Митрофанов А.А. – заслуженный журналист Украины, в прошлом генеральный директор Николаевской облгостелерадиокомпании.

Право

Кириченко О.А. - доктор юридических наук, профессор кафедры криминального права и криминалистики, практик в сфере судебной экспертизы и противодействия уголовным преступлениям, Леонов Б.Д. – доктор юридических наук, профессор, старший научный сотрудник, специалист в области криминологических основ предотвращения терроризма; Нестеренко А. С. - доктор юридических наук, доцент, специалист в области административного права; Пронь С. В. - доктор исторических наук, профессор в области международных отношений, права; Коробочкина Л. Л. - кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела судебной работы и международного сотрудничества главного территориального управления юстиции Николаевской области;

Инженерные специальности

Еганов А. Е. - кандидат технических наук, профессор, старший научный сотрудник, заслуженный работник народного образования Украины; Бандура В. М. - доктор технических наук, специалист в сфере информационной безопасности государства, разработчик патентов; Думенко К.Н. - доктор технических наук, «Отличник образования и науки», специалист международной транспортной компании; Мась О. Ю. - заслуженный землеустроитель Украины, экс-директор НФ «Николаевский научно-исследовательский институт землеустройства»; Гарькавая В.Ф.- кандидат экономических наук, специалист в области экономической кибернетики.

Экономические специальности

Звягинцева О. Б. - доктор экономических наук, доцент, начальник отдела управления маркетингом института региональной информации; Клименко С. О. - кандидат экономических наук, директор фонда содействия предпринимательству в г. Николаеве и Николаевской области; Жиленко В. П. - кандидат экономических наук, доцент, директор научно-производственного центра реструктуризации предприятий и подготовки кадрового резерва, Коноплев С.В., кандидат экономических наук, специалист в области финансов.

Фармация

Лукянчук В.Д. - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, руководитель представителей государственного предприятия «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины» по вопросам фармаконадзора Луганской области. Оглоблина М. В. кандидат фармацевтических наук, доцент, представитель государственного предприятия «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины» по вопросам фармаконадзора в Николаевской области; Шмалько А. А. - заслуженный работник здравоохранения Украины, экс-начальник Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств в Николаевской области; Прозорова Г.А. кандидат биологических наук, специалист по доклиническому исследованию фармакологической активности биологически активных веществ;

IV. ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

1. Если ты живешь не в Николаеве и не имеешь возможности выехать на учебу, вуз придет к тебе домой.

Нами разработана уникальная модель обучения, соединяющая элементы кейсовой, дистанционной, дневной и заочной форм обучения, позволяющая переносить значительную часть учебной работы на места проживания студентов.

2. Университет им.П.Орлика осуществляет подготовку от рабочей профессии до аспирантуры.

Для выпускника девятого класса подготовка может начаться с уровня младшего специалиста

Школьники 10-11 классов, параллельно со школой, могут заочно начать освоение рабочей профессии (напримерчрезвычайно востребованного сегодня СТЮАРДА) и, таким образом, значительно сократить время своего обучения в вузе.

Выпускников 11 класса мы ждем на бакалавриате.

Младшие специалисты продолжают обучение в качестве бакалавров, бакалавры становятся магистрами, а магистры - аспирантами.

3. Если ты выбрал наш вуз, но сомневаешься в выборе профессии, приходи на тестирование и консультацию с психологами. Они помогут утвердиться в выборе или найти другие варианты. ВЕДЬ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ!

ДОРОГОЙ ДРУГ! МЫ ПОДГОТОВИЛИ ПРОГРАММУ ЗНАКОМСТВА С НАМИ.

21.04 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по адресу г. Николаев, ул. Котельная, 2, в программе:

акция «Стань студентом на один день», мастер-классы, тренинги с 8:30 до 12:00;

презентация факультетов и специальностей в формате живого общения с преподавателями и студентами с 12:15;

информация про особенности образовательных программ и международных проектов;

психологическое тестирование по подбору профессии с 13:30 до 16:00.

23.04 БОЛЬШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА И ГАЛА КОНЦЕРТ по адресу г. Николаев, ул. Адмиральская,31 (Дворец творчества учащихся), в программе:

интерактивное шоу-презентация специальностей с 14:00;

концертная программа и награждение победителей конкурса «Абсолютный талант» с 14:30.

ПРИХОДИ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! В МАЙЕ – ИЮНЕ НАШ УНИВЕРСИТЕТ ПРОВОДИТ АКЦИЮ ПО БРОНИРОВАНИЮ МЕСТ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ЦЕНАМ 2017.

Наш адрес: г. Николаев, ул. Котельная, 2, тел. (0512)59-30-01, 55-07-36, (050)394-72-87, сайт mku.edu.ua

МЫ ПОМОГАЕМ ТЕБЕ ДОСТИЧЬ ТВОИХ ЦЕЛЕЙ!

У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!