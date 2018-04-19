«Тендер был проигран специально», - Казакова выступила против восстановления в должности директора николаевского КОПа

Глеб Новоторов Директора коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова восстановили в должности.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Николаевском городском совете.

Однако секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова выступила категорически против такого решения.

- Мы потратили столько времени, сколько мы разговаривали с депутатами, мы вытянули это предприятие просто-напросто. Потому что это был проигранный тендер, он был проигран, я считаю, специально, потому что есть некоторые нюансы. Мы поставили в этом точку, когда было заседание антимонопольного комитета, мы защищали, - рассказала она.

В то же время Казакова подчеркнула, что КОП должен работать хорошо, вне зависимости от того, кого назначат директором.

- Моя точка зрения: что Новоторов, что не Новоторов, он может исполнять просто чью-то волю. Нужно построить такую систему, чтобы Новоторовы приходили и уходили, а мы их контролировали через определенные показатели. Я против Новоторова категорически, - заявила она.

Также секретарь горсовета отметила, что результаты их работы в отношении КОПа будут разрушены в ближайшее время.

Напомним, что изначально КОП не был допущен до торгов по причине того, что КП не предоставило полный перечень ксерокопий медицинских книжек персонала предприятия. Тогда Новоторов объяснил это тем, что они не успели их подать из-за большого количества сотрудников.

- К сожалению, мы подали копии санитарных книжек не всех сотрудников. Там слишком большой объем был и мы посчитали, что того количества будет достаточно. Сейчас мы преподадим документы на торги и исправим все эти ошибки. На момент когда открылись все предложения, мы ничего исправить уже не могли и Управление приняло вот такое решение, - пояснил Новоторов.

Как известно, тендер на питание николаевских детей выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера. А антимонопольный комитет Украины в пятницу, 16 марта признал КОП победителем публичных закупок городского коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях.