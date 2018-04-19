У Савченко назначили директором николаевского аэропорта скандального депутата облсовета Федора Барну

Федор Барна Директором коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» стал депутат областного совета, глава постоянной комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Федор Барна.

Об этом стало известно в ходе совещания в Николаевской облгосадминистрации в четверг, 19 апреля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь отметил, что Барна принимал участие в восстановлении аэропорта с самого начала.

- Когда мы рассматривали кандидатуры, наш выбор остановился на Барне Фёдоре Петровиче потому что я уверен, что энергии этого человека хватит на три аэропорта и к тому же он с самого начала постоянно занимался проблемами аэропорта. Наверное потому, что он находится у него на округе в том числе, как у депутата областного совета, - сказал Бонь.

Также он отметил, что для Барны открытие аэропорта уже дело принципа, поэтому в его мотивации он уверен.

- Я напомню, что сейчас аэропорт у нас находится на стадии сертификации и поверьте здесь не просто короткая остановка, а даже убавление темпа нас бы отбросило очень сильно назад. Поэтому я очень благодарен вам (Барне - прим.ПН), что дело делалось и мы продолжаем двигаться вперед к сертификации, - отметил Бонь.

В свою очередь новый директор аэропорта поблагодарил руководство ОГА за доверие и отметил, что если раньше он спрашивал с причастных к восстановлению аэропорта о результатах работы, то теперь будут спрашивать с него.

- Мы темп сбавлять не будем, наоборот, мы дадим новый импульс для развития аэропорта. Потому что сама сертификация уже почти на выходе, там остались некоторые замечания, которые нужно отработать, коллектив справляется, сертификат мы получим в ближайшее время. Но сертификат – это всего лишь один из шагов к запуску аэропорта. Сегодня у нас очень много работы, Но очень мало времени, - рассказал Барна.

Вместе с тем он заявил, что прошлое руководство аэропорта довело его до банкротства и он планирует обратиться с заявлением по этому поводу в правоохранительные органы.

- Мы изучим документы, посмотрим какие были нарушения, мы также параллельно с развитием работы будем поднимать вопросы. Я думаю, будут обращения мои лично в правоохранительные органы по вопросам хищения имущества, демонтажа ангаров, похищения самолетов. Я вам кстати хочу сказать, что уже при руководстве Филатова, Галайко и Карпина было вывезено три двигателя самолета М 76, - заявил он.

Как известно, предыдущий исполняющий обязанности директора николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета.

А его предшественник – Михаил Галайко был задержан при попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, который на данный момент отстранен от исполнения обязанностей.

Барна же за 2,5 года депутатства стал участником сразу нескольких скандалов. В частности, на сессии облсовета 10 июня 2016 года журналист заснял, как депутат согласовывал свое личное голосование и голосование всей фракции БПП за предоставление горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков «Вознесенское – 1» с с человеком, чье имя у него в телефоне подписано как «Миша Мультик».

После чего от него потребовали добровольно выйти из фракции, и сложить с себя депутатские полномочия. Однако, он выполнил только часть требований и то не сразу, на данный момент является внефракционным депутатом, продолжая возглавлять бюджетную комиссию. Полиция тем временем открыла уголовное производство по статье «Вымогательство», а прокуратура – по факту влияния чиновников облсовета на голосование по вознесенскому карьеру.

19 мая 2017 года Барна поскандалил с депутатом Александром Бондарем, 8 июня подрался с главой фракции «Оппоблока» Владимиром Фроленко, а 27 марта текущего года с ним же поругался.

Кроме того, 15 декабря 2016 года Барну избили трое неизвестных в масках Дедов Морозов. И до сих пор нападавшие не задержаны.