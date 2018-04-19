«MeatFest» в Lounge Cafe «MozarT»

Майские праздники не за горами!

Lounge Cafe «MozarT» не отстает от весенних тенденций! И предлагаем вам провести предмайские праздники вместе с нами!

В течении трех дней с 20.04 по 22.04 в Моцарте пройдет «MeatFest».

Вас ожидают непревзойденное ассорти колбасок гриль в составе с альпийскими, пикантными чесночными и нежными куриными изысками. Порция колбасок гриль - 200 гривен.

А также специально для вас в эти дни мы подготовили Рёбрышки BBQ в изумительном соусе Ворчестер. Порция Рёбрышек – 200 гривен.

Кстати, обратите внимание, что компаньон вашего весеннего вечера виски Jameson. Шикарная коллекция виски в нашем заведении не оставит равнодушным любителей виски.

Чего ждать? Пора собирать хорошую компанию и договариваться о совместном мясном вечере уже в эти выходные в Lounge Cafe «MozarT».

Начните маёвку вместе с нами!

город Николаев, улица Фалеевская 9-а

Резерв столика и предзаказ по номеру 0970000494