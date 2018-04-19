«Будут патрулировать побережье»: Возле Очакова на острове «Майский» планируют восстановить площадку для вертолетов

Остров "Майский" (скриншот видео) Авиаморская полиция планирует восстановить на засекреченном острове Первомайский, что в Николаевской области, вертолетную площадку для патрулирования побережной зоны.

Об этом на своей странице в Facebook написал региональный представитель украинской авиационной ассоциации, одесский пилот Вадим Громов.

По его словам, вертолетная площадка будет обслуживать три южные области: Одесскую, Николаевскую и Херсонскую. Громов отметил, что вертолеты будут патрулировать побережье от Вилково (Одесская область) до Каркинитского залива (часть Чёрного моря, между северо-западным берегом Крымского полуострова и берегом материка, – прим.) практически круглосуточно. Кроме того, он добавил, что один из вертолетов будет санитарным.

«На каждую машину подготовят сразу три экипажа летчиков. Катера будут тесно взаимодействовать с авиацией», – написал Громов.

Также он отметил, что в Одессу с визитом прибыл начальник авиаморской Нацполиции Украины Сергей Науменко и совершил облет черноморского побережья от Одесской области до Днепро-Бугского лимана, что в Херсонской области, с целью рекогносцировки и уточнения мест базирования новой авиационной и водной техники, которая должна в ближайшее время прибыть в Одессу.

«Подразделение будет состоять из катеров (первый ГУНП уже получило) и нескольких вертолетов производства французской компании «Еврокоптер» — Т125 и Т145. Вертушки могут быть размещены на пригородном аэродроме Гидропорт в Межлиманье, а катера - на территории Черноморского яхт-клуба, что возле пляжа Отрада. Там же, в Отраде, будет построена вертолетная площадка, аналогичный объект восстановят на некогда секретном острове Первомайский неподалеку от Очакова», – пишет он.

Напомним, что США объявили конкурс на строительство ограждения периметра безопасности для украинской военно-морской базы в Очакове в Николаевской области.

Справка:

Первомайский – искусственный остров, насыпанный между Кинбурном и Очаковом. Преграждал путь в Днепро-Бугский лиман.

Сооружён в 1790 году по приказу Г. А. Потёмкина, чтобы контролировать вход судов в Днепровский лиман, поскольку крепость Очаков после её взятия была срыта. На острове был сооружён блок-форт. В 1808—1809 годах был разработан проект восстановления блок-форта для усиления защиты Днепровского лимана. После русско-турецкой войны 1877—1878 годов были сооружены новые форты.

В период с 1961 года по на острове дислоцировалась часть спецназа ВМФ СССР, а после распада СССР до 2004 года — ВМС Украины.