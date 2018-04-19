Директор николаевского аэропорта Барна заявил, что предыдущее руководство «искусственно заваливало» тендер по терминалу

Валентин Гайдаржи, Вячеслав Бонь, Фёдор Барна Новый директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Фёдор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.

Такое заявление он сделал в ходе брифинга в четверг, 19 апреля.

А по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, спустя несколько недель после того, как Государственный научно-исследовательский институт «НДИпроектреконструкция» не смог провести необходимые экспертизы в аэропорту, ситуация не изменилась.

- Мы обращались в адрес «НДИпроектреконструкции» для того, чтобы посмотреть возможность проведения экспертизы. В ходе переговоров, к сожалению, получили ответ, что они не могут выполнить весь объем работ по экспертизе, поэтому договорных отношений у аэропорта с «НДИпроектреконструкция» на сегодняшний день точно нет. Дальше вопрос, скорее всего, будет рассматриваться в судебном порядке, - рассказал Гайдаржи.

В свою очередь, Барна сказал, что в вопросе тендеров и терминала они будут действовать исключительно в рамках закона, а ситуация с актами выполненных работ в терминале николаевского аэропорта возникла по вине предыдущего руководства предприятия.

- Были ли они профессионалы? Да, были профессионалы. Они сделали много работы, и вот непонятно почему, будучи профессионалами, работая на разных аэропортах Украины, они сумели вот так завалить работу по терминалу. То-есть они сконцентрировались на полосе, на ограждении, а сами искусственно заваливали объявление тендера по терминалу и это сделало невозможным открыть аэропорт своевременно. Потому что сроки 24 августа, 15 декабря нам ставило и озвучивало именно руководство аэропорта, а для того, чтобы это сделать, был саботаж с их стороны, на мой взгляд, это 100%, - заявил он.

Также в ОГА отметили, что на сегодняшний день был проведен тендер на текущий ремонт перрона и сейчас на территории аэропорта выполняются работы согласно договору.

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал многомиллионный договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.