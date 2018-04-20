Госбюро расследований проводит набор следователей в Николаеве и обещает зарплату в 36 тысяч гривен

Государственное бюро расследований проводит конкурсы на 65 должностей в свое территориальное управление, которое расположено в Николаеве и распространяет свою деятельность на Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро.

Территориальное управление будет расследовать преступления, совершенные судьями, правоохранителями, а также военные преступления.

- Мы создаем управление с «нуля» и через конкурс ищем лучших специалистов, которые будут получать достойные заработные платы. Например, для следователей оклад составляет около 36 тысяч гривен. В то же время это должны быть принципиальные люди, которые способны противостоять воздействию высокопоставленных лиц, беспристрастно и профессионально выполнять свою работу, - рассказал директор бюро Роман Труба.

Законом установлены квоты для следователей: не более 49% - должны быть люди, которые в течение года работали на этих должностях в других государственных органах, и не менее 51% - другие кандидаты, имеющие соответствующий стаж работы в области права.

- Мы пошли дальше и вообще отменили стаж работы для последней категории кандидатов, а также увеличили количество должностей для этой квоты. 64% кандидатов на должность следователя территориального управления должны быть с высшим юридическим образованием, но не обязательно иметь опыт работы. То есть это вакансии для выпускников высших учебных заведений, это их шанс поверить в перемены в своей стране, - разъяснил директор бюро.

Он также сообщил, что в состав каждого территориального управления будут входить три следственных отдела, два оперативных подразделения, а также другие секторы.

- Ищем не только следователей, но и кадровиков, финансистов, юристов, поэтому приглашаем всех принять участие в конкурсе и собственными силами создавать новый правоохранительный орган, - отметил директор ГБР.

Ознакомиться с вакансиями и условиями проведения конкурса можно по ссылке. Разъяснение о конкурсе на странице бюро.