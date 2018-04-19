В Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали фильм в кинотеатре

В Саудовской Аравии впервые за 35 лет открыли для широкой публики показ фильмов в кинотеатре. Первым фильмом, который посмотрели местные жители в столице Эр-Рияде, стала «Черная пантера».

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Al Jazeera.

Показ фильма в кинотеатре организовала американская компания AMC, которая ранее в этом месяце подписала соглашение с Эр-Риядом. Соглашение предусматривает, что АМС в течение пяти лет откроет по всей стране около 30-40 кинотеатров.

- Мы счастливы быть частью исторического момента - показа первого коммерческого фильма в королевстве после более 35 лет, - заявил министр культуры и информации Аввад Алаввад.

Либерализация законов в Саудовской Аравии происходит благодаря миссии страны двигаться в сторону социальных и экономических реформ. Проекту будущего страны дали название «Видение 2030». Реформа, проведенная 32-летним наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, ослабила ограничения в стране.

В декабре 2017 года Саудовская Аравия отменила запрет на кинотеатры. В Саудовской Аравии кинозалы были запрещены в начале 1980-х годов под давлением исламских фундаменталистов.