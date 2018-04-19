Неуплата алиментов будет основанием для недопуска на госслужбу, - глава Минюста Петренко

В Верховную Раду внесен пакет законопроектов по защите прав ребенка, который предусматривает ужесточение ответственности за неуплату алиментов.

Об этом в кулуарах парламента сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает РБК-Украина.

- Сегодня депутаты подают второй пакет законопроектов, которые касаются защиты прав ребенка. Это новый пакет законов «Чужих детей не бывает» - часть 2. Он касается усиления ответственности в отношении злостных неплательщиков алиментов. Мы сделали акцент на защите экономических прав украинских детей, - рассказал Петренко.

По его словам, при наличии задолженности размер алиментов будет увеличен.

- Во-первых, это увеличение минимального размера алиментов. Если долг есть более одного года, он будет автоматически увеличиваться на 20%, два года - на 30%. Все эти средства будут идти на счет ребенка, а не в бюджет государства. Вторая новация: неуплата алиментов будет основанием для не допуска на государственную службу, - пояснил Петренко.

Он напомнил, что первый пакет законов относительно алиментов было принято в конце прошлого года.

- Эти законы работают: количество уплаченных алиментов за неполных три месяца выросло в два с половиной раза. То есть украинские дети получили долги, которые им не платили в течение многих лет, - заявил Петренко.

Напомним, в декабря 2017 года парламент принял законопроект, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.

Так, в 71-й статье закона «Об исполнительном производстве» прописано, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере шести и больше месяцев государственный исполнитель имеет право выносить постановление о временном ограничении должника в праве выезда за границу (сейчас для этого необходимо решение суда); в праве управления транспортными средствами; в праве пользования огнестрельным оружием; в праве на охоту.

С 6 февраля начинали действовать законодательные новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц.