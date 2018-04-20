Николаевский аэропорт: очередной шаг назад

Во-первых, директор аэропорта, любого аэропорта, должен иметь соответствующее авиационное образование, и не просто быть выпускником авиационного университета, а иметь достаточный опыт в этой сфере, чтобы управлять таким сложным объектом.

Во-вторых, для того, чтобы по сути заново запустить аэропорт практически с нуля, нужно иметь хорошие контакты и связи в таких организациях, как Украэрорух, Госавислужба и так далее, быть там на хорошем счету, чтобы без проволочек и задержек решать такие вопросы, как например, получение сертификата аэродрома. Таких, к слову, совсем немного в Украине.

В-третьих, это точно не может быть человек, который имеет катастрофически негативный личный бэк-ап в виде работы на криминальных авторитетов, будучи главой бюджетной комиссии областного совета, и в виде давления на коммунальное предприятие с целью склонить к незаконной деятельности.

Я не понимаю, зачем руководство Николаевской областной государственной администрации, наделав столько шагов, откативших назад успешный запуск аэропорта, делает очередной, который может стать последним? Зачем они сначала затащили себя в тупик, решив фактически кинуть «Жилпромстрой-8» и обеспечить победу в тендере другой фирме, зачем решили ввязаться в историю с якобы откатом от «Автомагистраль-Юг», сделавшим взлетно-посадочную полосу, в разы лучшую, чем в Херсоне или Одессе, теперь разгребая все это, откладывая каждый месяц возможный запуск аэропорта.

У меня лишь одно объяснение, зачем они сегодня вовсе затащили себя и аэропорт в еще большую бездну, назначив и.о. директора Федору Барну: чтобы взять предприятие полностью под свой контроль, и больше не пытаться решать свои вопросы, по типу того, чтобы свето-сигнальное оборудование в аэропорту устанавливала фирма «Энергосинтез» с ее некачественным китайским оборудованием, с чужим для себя руководством аэропорта, не согласным с политикой облгосадминистрации.