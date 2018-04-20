«Белый список», - в Николаеве планируют создать реестр пунктов продажи безопасной питьевой воды

В пятницу, 20 апреля, состоялась пресс-конференция инициативной группы «За безопасную воду для Николаева», в ходе которой представители сообщили, что в апреле-мае планируется независимая экспертиза воды в Николаеве, результатом который будет «Белый список» добросовестных точек продажи воды в городе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в Николаеве с 3 декабря 2017 года зарегистрировано 123 случая заболевания на гепатит А.

Директор ОО «Учебно-методический центр защиты прав человека» Борис Кудар заявил, что проверка воды будет проводиться не в Николаеве для более объективной экспертизы.

- Когда началась вспышка гепатита А, многие продавцы воды начали присылать своим клиентам заключение своих экспертиз о том, что именно их вода безопасна. Но, когда мы начали разбираться, оказалось, что лаборатории, которые давали эти заключения или зарегистрированы в одном адресе, или это одно юридическое лицо. То есть, он продавец и он же сам себя контролирует и сам себе выдает сертификат безопасности. Мы усомнились в добросовестности частных лабораторий, и решили провести несколько независимых экспертиз, - заявил Кудар.

Суму на провождение экспертизы выделила чешская неправительственная организация, поскольку проверка воды стоит от 500 до 5000 гривен. По итогу планируют создать «Белый список», на основе которого николаевцы будут знать, где вода действительно безопасная.

- Мы предлагаем заставить органы власти ежемесячные отчеты о качестве воды. Мы хотим, чтобы запустились какие-то механизмы. Если власть будет ежемесячно публиковать так называемый «Белый список». Там, где эта вода безопасна: в каких районах, в каких точках разлива воды, чтобы сами коммерсанты, которые занимаются добычей и продажей воды, стремились защищать свое доброе имя и продавали качественную воду, -сообщил он.

- Мы уже начали наносить на карту, в дальнейшем она станет интерактивной. Я надеюсь, что мы каждую точку продажи воды, которая действительно окажется безопасной - покрасим зеленым или белым цветом, и, что их станет на карте больше, - добавил Кудар.

Отметим, что на пресс-конференции не было ни представителей исполкома николаевского городского совета, ни Николаевводоканала.

Напомним, что в январе 2018 года в Николаеве проверили семь точек продажи воды, с которыми контактировали больные гепатитом А – пять уже закрылись. Ранее сообщалось, что стало известно, что заболевшие употребляли воду из пунктов разлива одной марки.