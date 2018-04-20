Луценко провел совещание с прокурорами южных областей и записал в «заслуги» открытые на николаевских экс-дорожников дела

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел рабочее совещание с прокурорами Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Одним из ключевых вопросов, которые на нем поднимались, – состояние дорог после строительства и ремонта.

Об этом в Твиттере написала его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Совещание проходило днем в пятницу, 20 апреля, в Одессе, где Луценко находился с рабочим визитом. Как сообщила Сарган после совещания, оценка хищения бюджетных средств при строительстве и капитальном ремонте дорог государственного и местного значения – одна из задач прокуратуры на ближайшее время.

В ходе брифинга, Генпрокурор заявил, что эта задача доведена до всех областных прокуратур, до конца года должны быть направлены в суд соответствующие обвинительные акты в отношении должностных лиц, которые будут уличены в коррупции по итогах проведенной работы.

При этом, говоря об уже имеющихся результатах работы, связанной с дорожной сферой, Луценко упомянул об экс-начальниках «Николаевского облавтодора» Вячеславе Шуличенко, который «требовал 15-20% отката от суммы строительства дорог», и Службы автодорог области Сергее Ткаченко – «принявшем с дефектами работу на трассе Николаев-Очаков». Хотя его на самом деле уличали в том, что он незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен за невыполненные работы по этой трассе.

Кроме того, по словам Луценко, их дела уже слушаются в суде, но обвинительный акт в отношении Ткаченко еще не передавался в суд.