Суд оправдал обвиняемого в злоупотреблении служебным положением и.о. директора Николаевского морпорта

Заводский районный суд Николаева в пятницу, 20 апреля, оправдал ввиду отсутствия состава преступления и.о. руководителя ГП «Николаевский морской торговый порт» Сергея Колтыпина, которого обвиняли в злоупотреблении служебным положением, вследствие чего государству нанесен ущерб на сумму свыше четырех миллионов гривен.

Об этом сообщает «ИншеТВ».

Как уже сообщалось, ГПУ подозревала Сергея Колтыпина в превышении служебных полномочий, так как тот без согласования с Фондом государственного имущества заключал договора на пользование железнодорожных путей с частными предприятиями, чем нанес государству ущерб в размере 4 миллионов гривен. Также сообщалось о том, что Печерский суд в феврале 2017 года отказал следователям ГПУ в аресте и.о. директора николаевского морпорта Сергея Колтыпина.

Прокуроры утверждали, что Сергей Колтыпин умышленно применил якобы незаконную форму договора сервитута вместо аренды, чтобы избежать согласования документа с министерством инфраструктуры и тем самым причинил государству ущерб в размере 4,112 миллионов гривен.

Суд установил, что законом о морпортах запрещено передавать в аренду железнодорожные подъездные пути на территории порта, которыми пользуются несколько стивидоров. В тоже время заключение договоров сервитута не запрещено законом, как и нет обязательств госпредприятия согласовывать их с Мининфраструктурой.

В результате судья Заводского районного суда Жанна Павлова признала Сергея Колтыпина невиновным и оправдал в связи с отсутствием состава преступления. Мера пресечения в отношении Колтыпина в виде домашнего ареста отменена. Также суд отменил меру обеспечения криминального производства в виде отстранения от должности и.о. директора ГП «Николаевский морской торговый порт».

Это решение прокуратура может оспорить в апелляционном суде в течение 30 дней с момента оглашения.

Напомним, прокурор Генеральной прокуратуры Украины 26 января вынес постановление о закрытии уголовного производства о хищениях в особо крупных размерах в части обвинения экс-директора Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.