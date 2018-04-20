В николаевском пабе «Ципа» приглашают продегустировать два новых сорта пива и хот-доги

В пабе Ципа в эти выходные предлагают сразу две пивные новинки - Ципа “Брендуши” и Портер от Львовской пивоварни “Кумпель".

Ципа “Брендуши” - это Американский IPA с добавлением пшеничного солода и сильным охмелением американскими сортами хмеля: Chinook, Amarillo, Cascade и Австралийской Ella. Пиво имеет насыщенный аромат, 6.28% алкоголя и 50 IBU (единиц горечи).

Кумпель “Портер” имеет четырехмесячную выдержку. За этот период пиво приобретает горько-солодовый вкус с ароматом карамели, ирисок и орехов. А благодаря купажу карамельных солодов пиво имеет богатый солодовый привкус.

К пивным новинка в “Ципе" угощают новыми хот-догам. Рецептура “горячих собак” поменялась кардинально. Новые мясистые колбаски, специально испеченные булочки и тщательно подобранные наполнители. В меню есть:

Хот-Дог Амстердам - с голландской селедкой, маринованным огурцом та луком.

Хот-Дог Будапешт - с куриной колбаской, маринованным огурцом, горчицей, соусом BBQ и картофелем пай.

Хот-Дог Канзас - со свино-говяжьей сосиской, капустой с майонезом и маринованным огурцом.

Хот-Дог Мехико - с острой сосиской, острым перцем и разнообразными овощами с луком фри.

Хот-Дог Нью-Йорк - со свино-говяжьей сосиской та картошкой пай.

Хот-Дог Прованс - с жареным куриным филе, маринованными патиссонами и консервированной кукурузой. Все это заправлено сливочно-грибным соусом.

Паб “Ципа” расположен по адресу ул. Соборная (Советская), 2В (двор кинотеатра “Родина”). Телефона для резервирования столиков 073 026 2709.