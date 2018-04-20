Украина заняла 80 место в рейтинге самых привлекательных гражданств

Украина заняла 80-е место в рейтинге самых привлекательных гражданств, поднявшись за год на 19 позиций благодаря введению безвизового режима со странами Евросоюза.

Об этом свидетельствует исследование компании Henley & Partners.

Украина могла бы занимать более высокое место, но этому препятствует наличие неподконтрольных регионов - отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Темно-синий цвет - чрезвычайно высокая ценность гражданства, голубой - очень высокая, зеленый - высокая, оранжевый - средняя, красный - низкая

Впервые за последние пять лет первое место в рейтинге Индекса гражданств мира (Quality of Nationality Index, QNI) досталось Франции, тогда как Германия опустилась на второе место. Страны в первой десятке практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Но Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан и Сомали.

Всего в рейтинге гражданств 209 стран.

При составлении рейтинга эксперты анализировали как внутренние факторы, свидетельствующие о том, благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, так и внешние. К внутренним факторам относятся масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала; к внешним, в частности, — возможности кратковременных безвизовых поездок из этой страны за границу, безвизового проживания и работы за рубежом. Так, указывают авторы исследования, предпочтительнее иметь гражданство в стране с высокой продолжительностью жизни, развитой системой образования, высоким уровнем благосостояния и т.д.

Напомним, что Петр Порошенко предложил ужесточить правила получения украинского гражданства.