Необходимо безотлагательно решить вопрос передачи фехтовального зала в коммунальную собственность, - глава Николаевского облсовета

В Николаевском областном совете намерены организовать рабочую поездку в Кабинет Министров Украины для решения вопроса передачи фехтовального зала в парке Победы в коммунальную собственность.

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета по результатам выезда депутатов в зал.

«В первую очередь Викторию Москаленко и депутатов интересовало состояние функционирования пожарной сигнализации, состояние кровли помещения и дорожек на которых непосредственно тренируются спортсмены. Во-вторых, председатель областного совета обратила внимание на эксплуатацию вентиляционного оборудования. Администрация спортивной школы и заместитель начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистрации Виктор Гинкул заверили присутствующих, что все недостатки подрядчиком уже устранены», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что главной проблемой на сегодняшний день является неопределенность с балансодержателем указанного зала. Предварительно предусматривалась передача помещения на баланс города, но планы в Министерстве образования Украины несколько изменились – за аренду зала потребовали деньги.

- В этой детско-юношеской школе по фехтованию занимаются наши дети. Ее строили в том числе и за счет территориальной громады. Поэтому мы должны как можно быстрее решить вопрос передачи комплекса в коммунальную собственность, - отметила Москаленко.

Кроме того, согласие от городского совета на принятие в собственность этого здания уже есть.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на реставрацию помещений Николаевского областного шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен.