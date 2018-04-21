В Николаеве приступили к развитию туристического потенциала города

В Пятницу, 20 апреля, состоялась встреча Николаевского городского головы с членами Экспертно-общественного совета исполнительного комитета Николаевского городского совета, Общественного совета по вопросам развития туризма в городе Николаеве при департаменте экономического развития Николаевского городского совета и Общественного совета рынка недвижимости города Николаева.

В ходе заседания обсуждались важные вопросы, которые касались туристического потенциала города Николаева. Так, глава общественного совета по вопросам развития туризма в городе Николаеве при департаменте экономического развития Николаевского городского совета, Виктор Чередниченко, обозначил четыре главных темы, которые, по его мнению, необходимы для обсуждения.

«Значит, первое, нам нужно принять программу развития туристической отрасли. Второе – это проведение мероприятия, фестиваля «River Fest», которое является знаковым событием ко дню года. Третье, городу нужен городской музей, который будет все объединять, интересные объекты, которые мы могли бы показывать туристам и сегодня у нас этого нет. И четвертое, огромная проблема – это подготовка экскурсоводов. На сегодня у нас их тоже мало, очень мало людей. Поэтому, у нас присутствуют здесь экскурсоводы и я бы тоже обратился к ним по этому поводу».

Круч… также мотивировал необходимое проведение, по его мнению, фестиваля на воде «River Fest», который уже проводился в прошлом году. Так как городу нужно открывать туристический сезон. А это возможность привлечь туристов. Ведь масштабы этого фестиваля могут достигнуть международного уровня. Также, он вынес на рассмотрение вопрос о том, чтобы площадь празднования такого рода мероприятия стоило бы перенести на побережье.

«У нас, действительно, туристический сезон и мы говорим о том, что обратите внимание, город Николаев – это туристический полуостров, полуостров с трех сторон и буквально недавно встречался с нашими друзьями с Закарпатья, которые сказали «Свято на воді, та це цікаво"»Это, то есть, то о чем мы говорили о туристическом празднике «River Fest, который в прошлом году благодаря поддержке городских властей мы это сделали совместными усилиями. И все наши яхтсмены, все, кто связан с водой, все заинтересованы будут заинтересованы в этом, это будет наше лицо.

В свою очередь, Сергей Валерьевич… детальнее рассказал о важности проведения туристического мероприятия, которое планируют посвятить ко Дню города под названием «River Fest». Год назад он уже состоялся. И, по его мнению, в восторге после которого остались не только горожане, но и жители других городов, а также киевляне. Так, как на сегодняшний день, по его словам, различные города проводят такие мероприятия. Кроме того, Николаев, занимает одно из последний мест в рейтинге по привлечению туристов и создании информационного пространства для них.

«Все в Украине однозначно это поддерживают, киевляне уже с завистью смотрят, говорят, как у вас водят, можно прогулки по воде. Вокруг воды, Вы ж знаете, что город с воды – это совсем другой город. Сегодня турист, завтра потенциальный инвестор под этим лозунгом. Поэтому хотелось бы, чтобы этот фестиваль поддержали, ну а все, что связанное с историей, с искусством, со спортом, все там принимает участие, все это несколько локаций будет. Чтобы привлечь туристов, потому что более удобной гавани в Украине нет, чем в Николаеве, там мосты по Днепру, там море не выйдешь по Одессе, самое удобное и прекрасное место – Николаев».

Общественный совет по вопросам развития туризма Николаевского городского совета

После чего, городской голова, Александр Сенкевич поддержал данное предложение, при этом четко аргументируя свою позицию, что в городе Николаеве нужно проводить такого плана мероприятия. Несмотря на то, что в нем существует множество проблем, Николаев нуждается в развитии его туристического потенциала. Более того, по его словам, все горожане сейчас ответственны за туристическую привлекательность города. Ведь, туризм точно также важен, как и другие сферы города.

Напомним, ранее сообщалось, в Очакове городские власти решили заняться развитием туризма. На первом этапе за 50 тысяч гривен будут разрабатывать рекламные буклеты, листовки, карту туристических маршрутов и видеоролик «Очаков туристический».