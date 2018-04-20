В украинских тюрьмах и СИЗО за год умерли почти 500 человек, - Минюст

В этом году в украинских тюрьмах и СИЗО умерло почти 500 человек.

Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра юстиции Денис Чернышов, пишет «РБК Украина».

По его словам, количество умерших в местах заключения сократилось на 30 человек.

«Каждый случай отдельно рассматривается и расследуется. В некоторых случаях виноваты люди на местах, а в некоторых и МОЗ. По всем фактам мы проводим служебные проверки», – сказал он.

Замминистра юстиции признал, что деньги на ремонты в СИЗО не выделяются.

«У нас на этот год на капитальные ремонты не предусмотрены средства, поэтому мы занимаемся этими вопросами с благотворительными организациями и с благотворительными фондами. Министерство финансов на наши запросы не отвечает», – сообщил он.

Также по словам Чернышова, в Лукьяновском СИЗО сейчас находятся 60 человек, которые невиновны и по факту, и «не должны находиться там в таких условиях».

Напомним, в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого. Также в ночь с субботы на воскресение, 24 марта, в одной из камер Николаевского следственного изолятора произошел пожар - подозреваемые выбили дверь.

Как сообщалось, 11 апреля в Лукьяновском СИЗО умер заключенный – в Минюсте сообщают, что он бился головой об стену.