В Заводском районе Николаева убрали 40 рекламных табличек и баннеров

В Заводском районе Николаева 18 и 19 апреля демонтировали более 40 рекламных средств, размещенных с нарушениями.

Об этом сообщили в администрации района.

«Демонтировали рекламные средства на мягкой основе, которые не имеют фундамента и опоры и которые появились в течение зимнего периода на заборах, деревьях, электроопорах. В целом было демонтировано 41 рекламное средство. Администрация Заводского района предупреждает, что самовольно установленные конструкции наружной рекламы, вывески, указатели, штендеры и другие рекламные средства подлежат демонтажу», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Соборной улице убрали еще десяток незаконных рекламных конструкций.