В Николаеве состоялась встреча трех общественных советов с городским головой

Общественные советы

В Пятницу, 20 апреля, состоялась встреча мэра Александра Сенкевича с членами Экспертно-общественного совета, Общественного совета по вопросам развития туризма и Общественного совета рынка недвижимости.

Как стало известно, общественными советами за последние два года были спланированы 10 проектов решений для улучшению инвестиционного климата в городе Николаеве. Одно из них было внедрено – «Порядок приобретения в коммунальную собственность объектов недвижимости».

В ходе заседания, члены общественных советов рассмотрели различные вопросы, которые являются проблемными и актуальными для города.

Так, Валерий Ветров, представитель Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины рассказал о таких проблемах:

«Первый вопрос, который волнует бизнес, — это бюрократия, так, как пересмотра процедур нет. На сегодняшний момент необходимо пересмотреть каждую админуслугу. Еще одна проблема – паевой взнос. Необходимо четко понимать, куда идут эти деньги. Мы год занимаемся этой проблемой, и аппарат вставляет нам палки в колеса, не давая провести слушания. Также необходимо изменить идеологию контроля».

Как сообщил Петр Мойсол, глава Общественного совета рынка недвижимости, сотрудники исполкома очень «халатно» относятся к принятии решений, участии в заседаниях и в результате ничего не меняется.

«Город по-прежнему не знает свой социально-экономический потенциал, а самое обидное, что это даже не ставится на повестку дня. Можно ли формировать планы развития, не имея баз отчета? – сказал Петр Мойсол,

Общественные советы Общественные советы Общественные советы

Глава Общественного совета по вопросам развития туризма в городе Николаеве, Виктор Чередниченко, в свою очередь, рассказал о четырех важных вопросах, касающихся туризма, которые тоже необходимо решить.

«Значит, первое, нам нужно принять программу развития туристической отрясли. Второе – это проведение мероприятия, фестиваля «River Fest», которое является знаковым событием ко дню года. Третье, городу нужен городской музей, который будет все объединять, интересные объекты, которые мы могли бы показывать туристам и сегодня у нас этого нет. И четвертое, огромная проблема – это подготовка экскурсоводов. На сегодня у нас их тоже мало, очень мало людей. Поэтому, у нас присутствуют здесь экскурсоводы и я бы тоже обратился к ним по этому поводу».

В результате, все вопросы были переданы городскому голове для их детального изучения.