«Срок аренды места на кладбище в Париже подошел к концу»: прах Нестора Махно намерены перезахоронить в Украине

Глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявил, что прах Нестора Махно планируют перезахоронить в Гуляйполе.

Об этом он рассказал на встрече с участниками АТО, сообщает местное издание «Акцент».

- В Париже закончилась аренда урны с прахом Нестора Махно. Мы же не будем ее выбрасывать, мы привезем ее сюда, - заявил глава ОГА.

Урну с прахом хотят переправить в Запорожскую область, непосредственно в город Гуляйполе, где будет установлен памятник анархисту. Губернатор Запорожской области отметил, что надо не просто перевести останки и возвести памятник, но и сделать из этого историческое событие

Сейчас останки Махно хранятся на кладбище Пер-Лашез.

Отметим, в январе 2017 года на территории государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве были перезахоронены останки украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы, которые раньше покоились на кладбище в Праге. 3 января 2017 года останки украинского поэта были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.