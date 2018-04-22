В УПЦ МП назвали превышением полномочий обращение Президента Порошенко и Рады к Вселенскому патриарху

Митрополит Онуфрий В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают, что Президент Петр Порошенко и Верховная Рада не имели полномочий обращаться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине.

Об этом идет речь в заявлении отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, размещенном на официальном сайте УПЦ МП.

«Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви в Украине и не уполномочила на это ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы является превышением власти, а также вмешательством в церковные дела», – говорится в заявлении.

Также в УПЦ МП подчеркнули, что церковь, согласно статье 35 Конституции Украины, отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни решает самостоятельно.

«Вопросы предоставления церковной автокефалии относится к компетенции канонического права, а не к компетенции государственных законов. Автокефалия предоставляется церкви, а не государству, а потому инициировать или просить об этом статусе вправе церковь, а не государство», – отмечается в заявлении.

Также в Московском патриархате усмотрели и геополитический подтекст данного обращения к Варфоломею.

«Мы убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы», – считают в УПЦ МП.

Напомним, 17 апреля Президент Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что «на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви». По словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился более семи часов.

19 апреля украинский парламент поддержал обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине единой поместной церкви. В документе говорится, что томос (указ) об автокефалии «станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости».

По словам самого Президента Украины, «создание единой поместной православной церкви в Украине – это вопрос не религии, а геополитики, инструмент борьбы в гибридной войне с Россией».