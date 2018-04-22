Военная прокуратура просила задержанному на взятке чиновнику ОГА Каминскому домашний арест – суд удовлетворил

Петр Каминский В субботу, 21 апреля, судья Центрального районного суда Светлана Гречаная отправила под домашний арест задержанного при получении взятки начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Петра Каминского.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в военной прокуратуре Южного региона Украины.

Как известно, Каминский был задержан 19 апреля следователями военной прокуратуры во время получении взятки в размере 2 тысячи долларов. Он требовал от жителя Николаева взятку за оказание влияния на должностных лиц военного комиссариата в снятии двух мужчин призывного возраста с военного учета и не призыва на военную срочную службу.

По словам собеседника издания, военная прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что Петр Каминский дал признательные показания в совершении уголовного правонарушения. При этом он сообщил, что якобы брал деньги для начальника одного из районных военных комиссариатов города Николаева и выступал в качестве посредника.

Напомним, что в Николаеве 13 августа 2014 года на тот момент депутат Николаевского областного совета от Партии регионов, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Каминский устроил дорожно-транспортное происшествие. При этом медицинское освидетельствование подтвердило, что чиновник на момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате 14 августа 2014 года по распоряжению губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Каминского привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили выговор за использование рабочего автомобиля в нерабочее время.

В октябре 2014 года после судебного заседания по делу Каминского, который пьяным устроил ДТП, толпа людей запихнула его в мусорный бак и облила зеленкой.

Также отметим, что судья Ленинского районного суда Николаева Юрий Крутий признал его виновным в совершении ДТП, и наложил на него штраф в размере 425 гривен.