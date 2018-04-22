«Много нарушений»: В Николаеве прошел пикет против лишения театра миниатюр «Уездного города» звания «народного»

В воскресенье, 22 апреля, под Областным дворцом культуры в Николаеве состоялся пикет против незаконного, по мнению организатора Семена Белого, лишения театра миниатюр «Уездный город N» звания «народного».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ» Семен Белый, театр миниатюр был незаконно лишен звания «народного».

- У нас очень большая обида, потому что театр миниатюр «Уездный город», который 37 лет работает, творит, показывает программы, заслуживает звания «народный». Собрались пять чиновников управления культуры и Николаевского областного центра народного творчества и кулуарно приняли решение лишить нас звания. Такая же система была с народным духовым оркестром, который просуществовал 96 лет. Сегодня большой праздник казацкой песни, будет руководство города и области, и мы обратим на это внимание. Готовятся и юридические вещи, как, например, иски и так далее, потому что там очень много нарушений, в том числе и коррупционных, - рассказал он.

При этом Белый отметил, что данный пикет не является поводом для срыва «Битвы хоров», которая запланирована на сегодня в Областном дворце культуры, но с помощью этого мероприятия таким образом планируется привлечь внимание должностных лиц на существующую проблему с лишением звания.

- Все законно, проводит этот пикет не театр миниатюр, а общественная организация. Официально подана заявка, присутствует служба охраны правопорядка, охранная фирма, - добавил Белый.

Также в комментарии «Перступности.НЕТ» рассказал свою позицию начальник управления культуры Николаевской ОГА Михаил Димитров, который считает, что все было законно.

- Они (театр миниатюр, - прим.) ничего не делают. Зарплату получают и за три года ни одного спектакля. А деньги-то бюджетные, - сказал Димитров.

Отметим, что, по словам Белого, на данный момент существует конфликт между аттестационной комиссией, которой было принято решение о лишении звания, и театром самодеятельности «Уездный город N».