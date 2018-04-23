На Николаевщине спасатели провели рейды по традиционным местам отдыха людей

В субботу, 21 апреля, в каждом районе области и города Николаева сотрудники ГСЧС осуществили рейдовые отработки по традиционным местам отдыха и напомнили местным жителям правила безопасного поведения на воде и в экосистемах.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Во время информационно-разъяснительной работы, которая проходила в городе Николаеве, горожане и гости города имели возможность познакомиться с техникой, которую используют спасатели для выполнения задач по назначению.
«Сотрудники Службы спасения посетили отдыхающих на городских пляжах вблизи акватории реки Южный Буг на специальном водолазно-спасательном судне. Специалисты ГСЧС объясняли гражданам об опасности пожаров в экосистемах и их возможных последствиях, как для людей так и окружающей среды. Кроме того, они напомнили прошлогоднюю статистику гибели людей на воде, провели беседы о том, что при организации досуга следует уделять большое внимание мерам безопасности и в коем случае не оставлять детей без присмотра», – говорится в сообщении.