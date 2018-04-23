На Николаевщине спасатели провели рейды по традиционным местам отдыха людей

В субботу, 21 апреля, в каждом районе области и города Николаева сотрудники ГСЧС осуществили рейдовые отработки по традиционным местам отдыха и напомнили местным жителям правила безопасного поведения на воде и в экосистемах.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Во время информационно-разъяснительной работы, которая проходила в городе Николаеве, горожане и гости города имели возможность познакомиться с техникой, которую используют спасатели для выполнения задач по назначению.