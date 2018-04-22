Роскомнадзор вместе с Telegram заблокировал для россиян ряд сервисов Google

У российских пользователей в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к стартовой странице сайта Google.

Об этом сообщает РБК.

Пользователи не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.

По словам генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов Google.

Также сообщается, что проблемы с работой Google в России по состоянию на 1:20 мск выявил и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Позже в Роскомнадзоре подтвердили, что заблокировали ряд IP-адресов Google.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России. В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 13 апреля в России суд постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram.