Опубликовано фото патрульных, которые спасли спрыгнувшую с Варваровского моста девушку

Сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области оказывали помощь девушке, которая спрыгнула с Варваровского моста, до приезда бригады скорой медпомощи.

Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Кравцов.

Напомним, в Николаеве в воскресенье, 22 апреля, 22-летняя девушка спрыгнула в реку с Варваровского моста. Ее до приезда спасателей достал из воды сотрудник управления патрульной полиции.

«Капрал Мирошниченко Андрей Геннадьевич – уверен, что даже не думая о возможных последствиях, нырнул в воду, чтобы спасти девушку. Лейтенант Шаповалов Вадим Евгеньевич – создал все необходимые условия для приема человека на берегу, и до самого приезда скорой оказывал первую помощь совместно с напарником и сотрудниками ГСЧС», – написал Кравцов.

Напомним, что ранее лейтенант патрульной полиции Андрей Белоус, спасатели и медики привлекались для оказания помощи ребенку, которого мать сбросила с Ингульского моста.