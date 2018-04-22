Мэр Сенкевич отчитался об очистке улиц Николаева от незаконной рекламы

Администрации районов города Николаева занимается демонтажом незаконной рекламы, выполняя поручения городского головы Александра Сенкевича.

Об этом говорится на странице Сенкевич в сети Facebook

«Администрации районов продолжают отрабатывать мое распоряжение по демонтажу незаконной рекламы в Николаеве. Напоминаю, что у нас достаточно законных мест, где можно разместить рекламу своих товаров. Также есть много средств массовой информации, где можно купить себе рекламную площадь. Все «растяжки», баннеры, штендеры, самодельные железные рекламные конструкции и т.п. будут демонтированы, а их владельцы будут оштрафованы!» – говорится в сообщении.