Мэр Сенкевич отчитался об очистке улиц Николаева от незаконной рекламы

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Администрации районов города Николаева занимается демонтажом незаконной рекламы, выполняя поручения городского головы Александра Сенкевича.

Об этом говорится на странице Сенкевич в сети Facebook

«Администрации районов продолжают отрабатывать мое распоряжение по демонтажу незаконной рекламы в Николаеве. Напоминаю, что у нас достаточно законных мест, где можно разместить рекламу своих товаров. Также есть много средств массовой информации, где можно купить себе рекламную площадь. Все «растяжки», баннеры, штендеры, самодельные железные рекламные конструкции и т.п. будут демонтированы, а их владельцы будут оштрафованы!» – говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля в Центральном и Заводском районах Николаева прошли мероприятия, направленные на борьбу с рекламными конструкциями, которые расположены без разрешительных документов.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество