Сегодня ночью украинцы смогут увидеть пик весеннего звездопада Лириды

В ночь на 23 апреля украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Лириды - первого весеннего звездопада в этом году.

Об этом сообщает 112 канал.

Началось уникальное астрономическое явление еще 16-го и продлится до 25 апреля.

Метеорный поток Лириды считается одним из старейших звездопадов: первые упоминания о нем датируются 687 годом до н. э. Свое название метеорный поток получил из-за близкого расположения к созвездию Лира.

Обычно звездопад Лириды хорошо виден в Северном полушарии, однако большого количества «небесных огней» ожидать не стоит, количество сгораемых частиц составляет около 20 метеоров в час.

Ожидается, что в Киеве Лириды будут видны с 21:00 22 апреля до 5:00 23 апреля. 4

Следующим метеорным потоком, который смогут наблюдать жители Земли, станет звездопад Аквариды. Это произойдет с 28 по 30 июля.