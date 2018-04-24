«Хороший метод, дабы избежать аварий»: В Китае пешеходов начали обливать водой за нарушение ПДД

В Китае разработали новую систему против нарушения ПДД

В Китае, власти города Дайе китайской провинции Хубэй разработали новую систему против нарушений правил дорожного движения пешеходами и уже начали ее тестирование.

Об этом сообщает сайт «The Village».

Так, она заключается в том, что если пешеход пытается перейти дорогу на красный свет – его обливают струей теплой воды. Одновременно с громкоговорителя на светофоре звучит сообщение: «Пожалуйста, не переходите улицу, сейчас это опасно». При этом, температура воды становит около 26 градусов.

Устройство же фотографирует нарушителя и передает его фото в соответствующие органы. Также лицо нарушителя появляется на экране недалеко от дороги.

На разработку этой системы город потратил около 207 000 долларов (1,3 миллионов юаней). Если система успешно пройдет тестирование, такие появятся на всех пешеходных переходах города.

Напомним, в субботу, 21 апреля, в Киеве сотрудники управления патрульной полиции составили админпротокол на народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Владимира Арьева за нарушение Правил дорожного движения.