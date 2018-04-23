В Одессе на парковке подожгли автомобиль: с него огонь перешел еще на три соседних

В понедельник, 23 апреля, в Одессе на охраняемой парковке жилого комплекса на улице Маршала Говорова сгорели четыре автомобиля. По предварительным данным причиной является умышленный поджог.

Об этом передает отдел коммуникации Национальной полиции в Одесской области.

Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщают, что в 04:11 в службу спасения пришло сообщение о возгорании легкового автомобиля, в 04 :46 возгорание локализовали, а в 4:57 спасатели полностью ликвидировали пожар.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что первым загорелся автомобиль марки «Nissan X-Trail», и с него огонь перекинулся на соседние машины. Погибших и пострадавших нет.

На данный момент, решается вопрос по поводу внесения ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Предварительная причина - поджог.

Напомним, что в Николаеве сгорел грузовик «Volvo» с полным прицепом картонных ящиков.