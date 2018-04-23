В Одессе на парковке подожгли автомобиль: с него огонь перешел еще на три соседних

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В понедельник, 23 апреля, в Одессе на охраняемой парковке жилого комплекса на улице Маршала Говорова сгорели четыре автомобиля. По предварительным данным причиной является умышленный поджог. 

Об этом передает отдел коммуникации Национальной полиции в Одесской области. 

Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщают, что в 04:11 в службу спасения пришло сообщение о возгорании легкового автомобиля, в 04 :46 возгорание локализовали, а в 4:57 спасатели полностью ликвидировали пожар. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что первым загорелся автомобиль марки «Nissan X-Trail», и с него огонь перекинулся на соседние машины. Погибших и пострадавших нет.

На данный момент, решается вопрос по поводу внесения ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины. 

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Предварительная причина - поджог.

Напомним, что в Николаеве сгорел грузовик «Volvo» с полным прицепом картонных ящиков.

Олена Мельниченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество