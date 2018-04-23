В Первомайске полиция разыскивает свидетелей того, как «ВАЗ» сбил велосипедиста

В воскресенье, 22 апреля, в Первомайске водитель «ВАЗ-2101» наехал на 68-летнего велосипедиста. Полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщают в Первомайском отделе полиции.

Так, около 11:00 32-летний водитель, двигаясь по улице Леонида Федорова в направлении улицы Корабельная, у автобусной остановки наехал на местного велосипедиста. В результате происшествия велосипедиста с телесными повреждениями доставили в больницу, где ему оказали первую неотложную помощь. Водитель легковушки не травмировался.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями этого ДТП или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в следственное отделение Первомайского отдела полиции по адресу: город Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 102.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульным пришлось выбить стекло автомобиля, пьяный водитель которого отказывался проходить освидетельствование и хотел сбежать.