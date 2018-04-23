«Нужно искать выход из этой ситуации», - директор Николаевской фирмы ООО «ПИК-НИК» о строительстве офисного центра возле «Сказки»

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского городского совета рассмотрели письмо главы Социал-Демократической партии Дениса Жело насчет расторжения договора аренды земельного участка фирмы ООО «ПИК-НИК» для строительства четырехэтажного бизнес-центра рядом с детским городком «Сказка».

Об этом шла речь в ходе заседания данной комиссии в понедельник, 23 апреля.

Денис Жело, попросил не голосовать за продление аренды на сессии городского совета и рассмотреть вопрос о перспективах развития и расширения границ «Сказки».

- Если этот вопрос будет вынесен на сессию городского совета, я прошу, чтобы вы не голосовали за продление аренды и сесть за стол переговоров найти общий язык с предпринимателями и возможно предложить другую территорию. На сегодняшний день, городок «Сказка» нуждается в территории. Мы обратились также к мэру города. Для того, чтобы он разработал план возможного перспективного развития городка с дальнейшим его благоустройством, - отметил он.

Депутат от «Самопомощи» Светлана Таранова согласилась с тем, что продлевать договор аренды не стоит, а лучше отдать территорию на расширение «Сказке».

- Это рекреационная зона на которой есть частный туалет, и в данный момент поднимается вопрос, что еще на 900 м² будет какое-то новое строительство в исторической части города. Решение принято без общественных слушаний. Вы говорите о том, что это будет жилое здание, а по документам – это офисный центр. Не резонно и неправильно в исторической части города строить офисный центр. Лучше отдать эту территорию детям, на расширение «Сказки». У нас в городе больше нет зон, которые мы можем дать детям под какие-то парки. Давайте хотя-бы сохраним эту рекреационную зону, - заявила она.

Директор «Сказки» Наталья Дымчишина отметила, что концепция развития детского городка предусматривает использование этого участка.

- Конечно, «Сказка» была бы рада, если бы нам передали этот участок. По концепции мы предусмотрели там строительство Центра творчества, чтоб там создавать мастерские и детские кружки, - рассказала она.

На заседании комиссии присутствовал директор ООО «ПИК-НИК» и экс-депутат горсовета Виктор Борович, который заявил, что против расторжения договора

Виктор Борович - Я хочу сказать, что предложение активиста Жело расторгнуть досрочно договора аренды находится во внезаконодательном поле. Еще в 2014 году было получено разрешение ГАСКО на строительство четырехэтажного офисного центра, которое на сегодняшний день является действенным, но нереализованным. Когда поднялся вопрос об обмене этого участка, я не исключил возможность обмена либо на недвижимость городской коммунальной собственности в виде нежилого помещения, либо на земельный участок, - сообщил он.

Также он добавил, что начнет строительство, не дожидаясь продления срока аренды.

- Нужно искать выход из этой ситуации. С моей стороны были даны даже письменные предложениям, по тем объектам, которые меня в этой ситуации могли бы заинтересовать. Может быть сейчас, после того как Сенкевич возвратился, этот вопрос с какого-то места тронется. Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, независимо от решения комиссии или сессии, я буду вынужден начинать строительство, не дожидаясь продления срока аренды. У меня есть законное право, которые было отстояно во всех трех судах. Нужно решить вопрос продления аренды на участок, если городу безразлична эта территория рядом со Сказкой, либо остается искать другие варианты, - заявил Борович.

В конечном итоге председатель комиссии Игорь Концевой предложил отложить данный вопрос до следующей комиссии.

Напомним, что ранее что Жело заявил, что Апанасенко пообещал застройщику и экс-депутату Виктору Боровичу, что он «протянет» вопрос о строительстве здания возле «Сказки» через «свою» депутатскую комиссию.