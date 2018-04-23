В Николаеве на земельной комиссии не продлили аренду «Рынку Дзержинскому»

Депутаты не поддержали продление аренды ООО «Рынок Дзержинский», который расположен по адресу 3-я Слободская 56Б сроком на 3года. Его же владельцу заявили предоставить проект реконструкции.

Об этом стало известно в Понедельник, 23 апреля, на постоянной профильной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии.

Так, Юрий Коган, который является директором ООО «Рынок Дзержинский» с октября 2015 года обратился в местное самоуправление с целью продлить аренду рынку. При этом он сообщил, что все необходимые документы, в том числе технический паспорт, свидетельство на право собственности, все прилагается к предъявленному делу.

В свою очередь, Светлана Таранова, член фракции «Самопомощь», обратилась к директору ООО «Рынок Дзержинский» Юрию Когану, указывая на тот факт, что у владельца все же нет соответствующих документов. Кроме того, она заявила о том, что рынок переполнен незаконными застройками.

—У Вас вокруг Вашего рыночка, мало того, что он сам в таком неопределенном состоянии, помимо всего прочего, там еще очень много самозабудов. Фасад внешний, который выходит на Дзержинского тоже достоин лучше каких то там слов по поводу всего. Я к тому, что у Вас есть какой-то технический паспорт на Ваш рынок? – сообщила она.

Владелец же стоял на своем, утверждая, что никакого незаконного строительства с его стороны нет. И кроме того, у него имеется целый проект по строительству рынка, это согласовано с управлением Архитектуры. Кроме того, он прошел Одесский комиссионный суд, где есть разрешение на данное строительство. Светлана Таранова же подтверждала свои слова соответствующими фотографиями о заставленных палатках на рынке.

—Хорошо, вот давайте конкретно, вот палаточка у Вас стоит, она у Вас по документам проходит? Вот эта вот территория, вот например, будка кофе, за ней палаточка овощная.

В свою очередь, Олег Крысенко, представитель фракции «Наш край» подчеркнул то, что такие решения должны приниматься согласно соответствующему законодательству. И внес свои предложения по поводу существующей проблемы временных сооружений.

—У нас должен быть один порядок. Если мы даем всем разрешение на оформление собственности, значит всем даем разрешение. Но ставим какие-то условия, допустим, ну чтобы был соответствующий архитектурный облик. Если мы никому не даем разрешения, кто по сути обманул, ну по хитрому оформили собственность, на земле, которая не принадлежит, которая не оформлена в собственность так или не так. Временные сооружения. Послушайте, временные сооружения, это ж не к Вам вопрос, это ситуация по всему городу.

После чего, Олег Крысенко, обратился к Светлане Тарановой и Андрею Яковлеву с предложением, почему они не поддерживают людей, которые имеют положительные заключения. Светлана Таранова аргументировала это тем, что внешне там очень много застроек, который портят вид и являются незаконными. А владелец в свою очередь заявил, что они не в силах их убрать, они не ихние и это, по его мнению, дело местного самоуправления. И также сообщил, что через две недели там все будет облагораживаться и будет новое строительство и рынок.

—Смотрите, я пришел в 2015 году, в октябре, сразу мы начали перестройку и подготавливался проект, 15 апреля я получил уже декларацию. И я вот говорю, все ребята, давайте собирайтесь. Они, дайте нам достоять, вы начинаете реконструкцию через месяц, дайте нам достоять. Я сказал, хорошо и этот месяц длился два года. Я выиграл суд здесь, потом газ подал апелляцию, потом он не платил этот судебный сбор и переносили, переносили, потом я уже поставил штамп в этой постанове, что оно вступило в силу Николаевского суда. Вдруг у них появились деньги и заплатили, и теперь тема возобновилась и 15 февраля я получил окончательное решение. Кстати, там упоминаются ссылки на Европейский суд. Там нарушен принцип пропорцийности. Это я понимаю, как у Сенкевича. То есть, я элементарно могу с горсовета сбить бабки.

По данному вопросу «за» проголосовали лишь 5 депутатов. В свою очередь, глава комиссии Игорь Концевой подчеркнул, что не продлевать аренду рынку смысла нет, так как люди все равно там будут продолжать свою деятельность, но только уже бесплатно.

—Мне кажется, предприниматели в данном случае не продлевать аренду, это неправильно, потому что они все равно там стоят и все равно там торгуют и отобрать там собственность у них ну по закону невозможно. А просто, если мы не продлим им сейчас аренду, они станут там бесплатно и просто не будут платить деньги.

После просьбы директора рынка повторно вынести на голосование этот вопрос, депутаты снова не смогли положительно проголосовать за него. При этом, Светлана Таранова заявила, что ранее, когда выносился этот вопрос, были лишь обещания в отношении того, чтобы привести рынок в порядок и в итоге, проходит время, но обещания остаются лишь обещаниями и никакие меры по улучшении благоустройства территории рынка не проходит.

В результате, депутаты не проголосовали за продление аренды рынку. А его владельцу было предложено предоставить проект реконструкции на следующей комиссии, где будет его рассмотрено.

Напомним, ранее сообщалось, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского городского совета поручили департаменту внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции заняться проверкой незаконных кафе, построенных на летних площадках на улице Соборной.