Мэр Сенкевич заявил, что в департаменте ЖКХ искусственно провалили пять тендеров на уборку парков и скверов

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что во время его отсутствия в департаменте ЖКХ искусственно провалили пять тендеров на уборку скверов и парков в центре города, поэтому сейчас нет фирмы, которая бы этим занималась.

Об этом идет речь на его странице в Facebook.

Так, в данный момент нет фирмы, на которую были бы возложены обязанности по уборке Верхней и Нижней Набережных, Аркасовского сквера, сквера 68-и Десантников, сквера Пушкина и возле облгосадминистрации.

«Вот что бывает, когда некоторые в отсутствие городского головы вмешиваются в хозяйственные дела департамента ЖКХ, пытаясь изменить ход вещей в пользу своих собственных интересов. Есть пять искусственно провалившихся тендеров на уборку скверов и парков в самом центре Николаева. Кто-то очень хотел, чтобы в торгах выиграл один участник, но он оказался не очень грамотным и неправильно подал документацию. Отдать победу второму участнику было бы для них провалом всей схемы, поэтому тендерный комитет придумывает совсем бредовые основания для отклонения предложений, искусственно завалив тендеры полностью», - говорится в сообщении.

Также он отметил, что новые торги должны состоятся в пятницу, 27 апреля, и они должны пройти честно.

«Я дал поручение полностью разобраться с тем, почему так произошло, и предоставить мне фамилии ответственных за провал по уборке парковых зон в центре города. Я повторяю еще раз всем - я не позволю никаких игр с тендерами! Новые торги должны состояться 27 апреля, то есть уже через несколько дней. Они должны пройти честно, прозрачно и закончиться соглашениями о предоставлении городу услуг по уборке, чтобы уже на следующих выходных подобной картины, которую мы видели сегодня, больше не было», - отмечается в сообщении.

В то же время Сенкевич подчеркнул, что тендеры на уборку парков и скверов должно были быть проведены еще до нового года.

«Но те, кто устроил мэру временное отстранение, совсем этим не проникались, из-за чего мы теперь «благодарим» их за это беспорядок. Пока мы «закрываем» эти проблемные участки усилиями других профильных коммунальных предприятий, я лично от себя приношу свои извинения перед николаевцами за эти временные неудобства!» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве после выходных улицы «утопают» в мусоре.