Каждый 12-й украинец сейчас живет в России – глава МИД Климкин

На территории РФ в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, сообщает «Укринформ».

- Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас – в России, - сказал Климкин.

Он добавил, что среди украинцев есть «много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют другого выбора».

- Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, – и их надо понять, - сказал Климкин.

Глава МИД убежден, что эту ситуацию необходимо «постепенно» менять.

- Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация, - сказал Климкин.

Он отметил, что сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов.

- Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжает в ЕС или возвращается в Украину. В то же время, это происходит очень медленно, - подытожил Климкин.

Напомним, ранее МИД Украины заявляло, что Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов жителям Закарпатской области.